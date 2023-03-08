Королева Летиция вышла в свет в авангардном наряде
Королева с супругом посетила мемориальный концерт в память о жертвах террора в Мадриде.
50-летняя королева Испании Летиция и король Филипп посетили мемориальный концерт в память о жертвах террора в Мадриде. Жертвами Гражданской войны в 1930-х, или жертвами Красного террора стали около 70 тысяч человек. И королева для выхода в свет выбрала элегантный, но авангардный наряд. Об этом пишет Daily Mail.
Для посещения Национального концертного зала в Мадриде королева Летиция, которая слвится своим безупречным вкусом, выбрала консервативное, но шикарное черное платье с драпировкой и разрезом сбоку.
Она дополнила образ небольшими серьгами, черным клатчем и черными туфлями на шпильке.
Какого бренда наряд королевы выбрала для выхода – неясно. Но она является большой поклонницей испанских брендов. И часто выходит в свет в очень демократичных нарядах.
Конечно, уже на следующий день они становятся хитами и их раскупают в магазинах.
Также это может быть винтажный наряд. Фигура королевы Летиции совершенно не изменилась со времен ее юности и после рождения двоих детей, так что она часто надевает старые наряды из своего гардероба и умело сочетает их с современными аксессуарами.
Так, ранее королева Летиция повторила свой образ пятилетней давности.
Она надела изумрудное платье с вышивкой от Sandro, которое она приобрела в 2018 году.
А до этого посетила официальный прием для иностранных дипломатов в шикарном вечернем образе: белой блузке и шелковой розовой юбке.