Королева Летиция вышла в свет в авангардном наряде

Королева с супругом посетила мемориальный концерт в память о жертвах террора в Мадриде.

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50-летняя королева Испании Летиция и король Филипп посетили мемориальный концерт в память о жертвах террора в Мадриде. Жертвами Гражданской войны в 1930-х, или жертвами Красного террора стали около 70 тысяч человек. И королева для выхода в свет выбрала элегантный, но авангардный наряд. Об этом пишет Daily Mail.

Для посещения Национального концертного зала в Мадриде королева Летиция, которая слвится своим безупречным вкусом, выбрала консервативное, но шикарное черное платье с драпировкой и разрезом сбоку.

Она дополнила образ небольшими серьгами, черным клатчем и черными туфлями на шпильке.

[ + – ] Королева Летиция с супругом Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Какого бренда наряд королевы выбрала для выхода – неясно. Но она является большой поклонницей испанских брендов. И часто выходит в свет в очень демократичных нарядах.

Конечно, уже на следующий день они становятся хитами и их раскупают в магазинах.

Также это может быть винтажный наряд. Фигура королевы Летиции совершенно не изменилась со времен ее юности и после рождения двоих детей, так что она часто надевает старые наряды из своего гардероба и умело сочетает их с современными аксессуарами.

Так, ранее королева Летиция повторила свой образ пятилетней давности.

Она надела изумрудное платье с вышивкой от Sandro, которое она приобрела в 2018 году.

А до этого посетила официальный прием для иностранных дипломатов в шикарном вечернем образе: белой блузке и шелковой розовой юбке.