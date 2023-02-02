Королева Летиция повторила свой образ пятилетней давности (фото)
Монаршая особа посетила с мужем официальную встречу в столице королевства.
50-летняя королева Испании Летиция повторила свой образ пятилетней давности. Об этом пишет Daily Mail.
Монаршая персона посетила со своим мужем, королем Испании Фелипе VI официальное мероприятие в Мадриде, во дворце Сарсуэла. В столице королевства супруги пообщались с представителями Красного Креста.
Для выхода в свет королева Летиция выбрала один из своих любимых луков — изумрудное платье с вышивкой от Sandro, которое она приобрела в 2018 году.
Образ жена испанского короля завершила лаконичными черными туфлями, серьгами и кольцом от любимого бренда Karen Hallam.
Волосы 50-летней королевы в этот день были распущены. А на лице она сделала лёгкий макияж.
Тем временем король Испании Фелипе выбрал для официального события классический темно-синий брючный костюм с галстуком.
Королева Летиция часто показывает стильные и интересные образы. Она нередко делает ставку на местные бренды, чем поддерживает испанского производителя и "рекламирует" его.
В свое время стиль жены испанского короля сравнивали с образами Кейт Миддлтон – невестки короля Великобритании Карла ІІІ.
Напомним, королева Летиция примерила роскошную розовую юбку.
Также Фокус писал о довольно бюджетном варианте наряда королевы Летиции для официального события.