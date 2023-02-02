Королева Летиция повторила свой образ пятилетней давности (фото)

Монаршая особа посетила с мужем официальную встречу в столице королевства.

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50-летняя королева Испании Летиция повторила свой образ пятилетней давности. Об этом пишет Daily Mail.

Монаршая персона посетила со своим мужем, королем Испании Фелипе VI официальное мероприятие в Мадриде, во дворце Сарсуэла. В столице королевства супруги пообщались с представителями Красного Креста.

Для выхода в свет королева Летиция выбрала один из своих любимых луков — изумрудное платье с вышивкой от Sandro, которое она приобрела в 2018 году.

Образ жена испанского короля завершила лаконичными черными туфлями, серьгами и кольцом от любимого бренда Karen Hallam.

Волосы 50-летней королевы в этот день были распущены. А на лице она сделала лёгкий макияж.

[ + – ] Королева Летиция с мужем

Тем временем король Испании Фелипе выбрал для официального события классический темно-синий брючный костюм с галстуком.

Королева Летиция часто показывает стильные и интересные образы. Она нередко делает ставку на местные бренды, чем поддерживает испанского производителя и "рекламирует" его.

В свое время стиль жены испанского короля сравнивали с образами Кейт Миддлтон – невестки короля Великобритании Карла ІІІ.

Напомним, королева Летиция примерила роскошную розовую юбку.

Также Фокус писал о довольно бюджетном варианте наряда королевы Летиции для официального события.