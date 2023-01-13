Королева Летиция пришла на официальный прием в дешевом платье

Стоимость платья с черно-белым принтом – около 70 долларов, что очень немного, как для королевы.

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Королева Испании Летиция ошеломила поклонников, появившись на публике в стильном, но очень недорогом платье. Стоимость наряда от Mango всего 70 долларов. Это был первый выход в свет Летиции и ее супруга, короля Филиппа VI, после смерти его дяди, короля Греции Константина. Об этом пишет Daily Mail.

Образ королева дополнила светлым пальто и удобными черными сапогами. Король выглядел очень элегантно в сером костюме в тонкую полоску.

[ + – ] Королева Летиция любит простые и недорогие наряды Фото: Casa Real

Королевская чета посетила остров Исла-дель-Рей на Менорке.

Сейчас они готовятся к путешествию в Грецию на похороны последнего греческого короля Константина, который скончался 10 января в возрасте 82 лет.

Фото: Casa Real

[ + – ] Королева Летиция и король Филипп Фото: Casa Real

Пара собирается присутствовать на похоронах и на поминальной службе, которая пройдет 16 января в православном кафедральном соборе Афин.

Это первый раз, когда пара была замечена после смерти короля Греции Константина, дяди Фелипе и брата его матери, королевы Софии.

Король Константин – родной дядя испанского короля и родной брат его матери, королевы Софии, полный титул которой звучит, как Донья София Греческая и Датская.

Похороны в Греции обещают стать не только печальным, но и светским событием. Ведь король Константин был в родстве с большинством королевских домов Европы. И, надо думать, на его похороны приедут многочисленные родственники и крестники. Один из которых, напомним, принц Уильям.

После смерти Константина, технически, королем и королевой Греции стал его сын, принц Павлос и его супруга Мари-Шанталь, богатая наследница и успешная предпринимательница. Одна из известных сестер Миллер, каждая из которых сделала потрясающую партию.