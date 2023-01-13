Королева Летиція прийшла на офіційний прийом у дешевій сукні

Вартість сукні із чорно-білим принтом — близько 70 доларів, що дуже небагато, як для королеви.

Related video

Королева Іспанії Летиція приголомшила шанувальників, з'явившись на публіці в стильній, але дуже недорогій сукні. Вартість наряду від Mango лише 70 доларів. Це була перша поява Летиції та її чоловіка, короля Філіпа VI, після смерті його дядька, короля Греції Костянтина. Про це пише Daily Mail.

Образ королева доповнила світлим пальто та зручними чорними чоботями. Король виглядав дуже елегантно у сірому костюмі у тонку смужку.

[ + – ] Королева Летиція любить просте та недороге вбрання Фото: Casa Real

Королівське подружжя відвідало острів Ісла-дель-Рей на Менорці.

Наразі вони готуються до подорожі до Греції на похорон останнього грецького короля Костянтина, який помер 10 січня у віці 82 років.

Фото: Casa Real

[ + – ] Королева Летиція та король Філіп Фото: Casa Real

Пара збирається бути присутньою на похороні та на поминальній службі, яка відбудеться 16 січня у православному кафедральному соборі Афін.

Це вперше, коли пара була помічена після смерті короля Греції Костянтина, дядька Філіпа та брата його матері, королеви Софії.

Король Костянтин — рідний дядько іспанського короля та рідний брат його матері, королеви Софії, повний титул якої звучить, як Донна Софія Грецька та Данська.

Похорон у Греції обіцяє стати не лише сумною, а й світською подією. Адже король Костянтин був у спорідненості з більшістю королівських будинків Європи. І, треба думати, на його похорон приїдуть численні родичі та хрещеники. Один із яких, нагадаємо, принц Вільям.

Після смерті Костянтина, технічно, королем і королевою Греції став його син, принц Павлос та його дружина Марі-Шанталь, багата спадкоємиця та успішна підприємниця. Одна з відомих сестер Міллер, кожна з яких зробила чудову партію.