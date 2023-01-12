Монарх без трону. Спадкоємиця американського мільярдера технічно стала королевою Греції

Після смерті короля Костянтина II Грецького технічно королем Греції став його син, кронпринц Павло, а практично — престолу йому не бачити, тому що королів у Греції більше немає.

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Днями помер хрещений батько принца Вільяма, король Греції Костянтин ІІ. Йому було 82 роки, і він правив із 1964 по 1973 рік. До того ж не надто вдало. За цей короткий період сталося кілька урядових криз. Монарха в Греції скинули спочатку "чорні полковники", а потім за скасування монархії висловилися й на народному референдумі. Костянтин не визнавав результати референдуму та продовжував вважати себе королем навіть у вигнанні: спочатку в Римі, потім у Лондоні. В останні роки він жив у курортному селі Портохеліон на узбережжі Егейського моря. Після смерті його поховають у родинному маєтку Татой.

Технічно королем Греції став його син, принц Павло, герцог Спартанський, а його дружина Марі-Шанталь — королевою Греції. Щоправда, престол вони ніколи не займуть, але сам факт має гріти душу 54-річної кронпринцеси. Про це пише Daily Mail.

Марі-Шанталь — одна зі знаменитих сестер Міллер, блискучих спадкоємиць мільярдера Роберта Міллера, співзасновника групи безмитної торгівлі (DFS).

Її сестра Олександра фон Фюрстенберг — колишня невістка дизайнерки Діани фон Фюрстенберг, її старша сестра Піа вийшла заміж за спадкоємця Getty Oil Крістофера Рональда Гетті.

[ + – ] Сестри Міллер Фото: Instagram mariechantal22

А Марі-Шанталь, ставши дружиною принца без країни, управляє успішним лейблом дитячого одягу Marie-Chantal, який просто обожнюють багаті й знамениті, і Кейт Міддлтон у тому числі.

Статок грецької принцеси оцінюють у два мільярди доларів, і вона може забезпечити своїй сім'ї королівський спосіб життя попри те, що ніколи не сяде на трон.

Марі-Шанталь і Павло живуть то в Нью-Йорку, то в Лондоні, а деякі з п'ятьох їхніх дітей уже будують успішні кар'єри.

[ + – ] Принц Павло, Марі-Шанталь і їхні діти в Греції Фото: Instagram mariechantal22

Одна із сестер Міллер вийшла за грецького принца в 1995 році. Марі-Шанталь народилася в Лондоні, росла в Гонконгу до дев'яти років, після чого пішла в школу-інтернат у Швейцарії.

Вона вела життя багатої спадкоємиці, працювала з Енді Ворголом і була завсідницею нью-йоркських вечірок.

Вона почала вивчати історію мистецтв у Нью-Йоркському університеті в 1993 році, і саме в цьому місті Марі-Шанталь уперше зустріла принца Павла.

Пара познайомилася на побаченні наосліп, організованому нью-йоркським інвестиційним банкіром Алеко Папамарку, їхнім спільним другом, який був переконаний, що вони знуйдуть спільну мову.

[ + – ] Принц Павло з дружиною Фото: Instagram mariechantal22

"І ми сподобалися одне одному. Це було кохання з першого погляду. Я знала, що він та людина, за яку я вийду заміж", — розповідала Марі-Шанталь у 2008 році.

Їхнє весілля стало найбільшим збором членів королівської родини в Лондоні з часів весілля королеви Єлизавети й принца Філіпа в 1946 році.

[ + – ] Весілля Марі-Шанталь і принца Павла

Серед присутніх були королівські сім'ї Великобританії, Іспанії, Швеції, Бельгії, Румунії, Йорданії та Болгарії.

Пара переїхала на Манхеттен, а потім у 2002 році Марі-Шанталь і її принц поїхали в Лондон, щоб їхні діти могли здобути європейську освіту.

Зараз у пари п'ятеро дітей: 23-річна дочка Олімпія та четверо синів Костянтин (21 рік), Ахіллес (19 років), Одіссей (15 років) і 11-річний Арістид.

Діти Марі-Шанталь і Павло дуже дружні зі своїми британськими родичами, ходили чутки, що в принца Гаррі був роман із Олімпією. І у 2018 році сім'я була присутня на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл.

[ + – ] Марі-Шанталь, принц Павло та їхня дочка Олімпія на весіллі принца Гаррі

Крім успішного бренду одягу, Марі-Шанталь написала книгу з дитячого етикету й веде популярний блог у Instagram.

Вона впевнена, що ключ до виховання успішних дітей — це гарні манери та ввічлива поведінка.

"Статистично доведено, що діти з гарними манерами домагаються більшого успіху в житті. Цю дитину запам'ятають за її ввічливість", — говорила Марі-Шанталь.

Незважаючи на те, що Греція офіційно не є монархією з 1970-х, Марі-Шанталь і її чоловік, як і раніше, відомі як Їхні Королівські Високості спадковий принц і спадкова принцеса, і їхні діти теж отримують ці титули.

Нагадаємо, Олександра фон Фюрстенберг, сестра Марі-Шанталь, нещодавно відсвяткувала 50-річчя та влаштувала розкішну вечірку у футуристичному стилі.