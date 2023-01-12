Монарх без трона. Наследница американского миллиардера технически стала королевой Греции

После смерти короля Константина II Греческого технически королем Греции стал его сын, кронпринц Павлос, а практически – престола ему не видать, потому что королей в Греции больше нет.

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На днях скончался крестный отец принца Уильяма, король Греции Константин II. Ему было 82 года и он правил с 1964 по 1973 год. Причем не слишком удачно. За этот короткий период случилось несколько правительственных кризисов. Монарха в Греции свергли сначала "черные полковники", а потом "за" упразднение монархии высказались и на народном референдуме. Константин не признавал результаты референдума и продолжал считать себя королем даже находясь в изгнании: сначала в Риме, потом в Лондоне. В последние годы он жил в курортной деревеньке Портохелион на побережье Эгейского моря. После смерти его похоронят в семейном имении Татой.

А технически королем Греции стал его сын, принц Павлос, герцог Спартанский. Как и его супруга, Мари-Шанталь – королевой Греции. Правда, престол они никогда не займут, но сам факт должен греть душу 54-летней кронпринцессы. Об этом пишет Daily Mail.

Мари-Шанталь – одна из знаменитых сестер Миллер, блистательных наследниц миллиардера Роберта Миллера, соучредителя группы беспошлинной торговли (DFS).

Ее сестра Александра фон Фюрстенберг — бывшая невестка дизайнера Дианы фон Фюрстенберг, ее старшая сестра Пиа — вышла замуж за наследника Getty Oil Кристофера Рональда Гетти.

[ + – ] Сестры Миллер Фото: Instagram mariechantal22

А Мари-Шанталь, став женой принца без страны, управляет успешным лейблом детской одежды Marie-Chantal, который просто обожают богатые и знаменитые и Кейт Миддлтон в том числе.

Состояние греческой принцессы оценивают в два миллиарда долларов, и она может обеспечить своей семье королевский образ жизни не смотря на то, что никогда не сядет на трон.

Мари-Шанталь и Павлос живут то в Нью-Йорке, то в Лондоне, а некоторые из пятерых их детей уже строят успешные карьеры.

[ + – ] Принц Павлос, Мари-Шанталь и их дети в Греции Фото: Instagram mariechantal22

Одна из сестер Миллер вышла за греческого принца в 1995 году. Мари-Шанталь родилась в Лондоне, росла в Гонконге до девяти лет, после чего пошла в школу-интернат в Швейцарии.

Она вела жизнь богатой наследницы, работала с Энди Уорхолом и была завсегдатаем нью-йоркских вечеринок.

Она начала изучать историю искусств в Нью-Йоркском университете в 1993 году, и именно в этом городе Мари-Шанталь впервые встретила принца Павлоса.

Пара познакомилась на свидании вслепую, организованном нью-йоркским инвестиционным банкиром Алеко Папамарку, их общим другом, который был убежден, что они поладят.

[ + – ] Принц Павлос с супругой Фото: Instagram mariechantal22

"И мы понравились друг другу. Это была любовь с первого взгляда. Я знала, что он тот человек, за которого я выйду замуж", — рассказывала Мари-Шанталь в 2008 году.

Их свадьба стала самым большим собранием членов королевской семьи в Лондоне со времен свадьбы королевы Елизаветы и принца Филиппа в 1946 году.

[ + – ] Свадьба Мари-Шанталь и принца Павлоса

Среди присутствовавших были королевские семьи Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии, Румынии, Иордании и Болгарии.

Пара переехала на Манхэттен, а затем в 2002 году Мари-Шанталь и ее принц уехали в Лондон, чтобы их дети могли получить европейское образование.

Сейчас у пары пятеро детей: 23-летняя дочь Олимпия и четверо сыновей: Константин (21 год), Ахиллес (19 лет), Одиссей (15 лет) и 11-лений Аристид.

Дети Мари-Шанталь и Павлоса очень дружны со своими британскими родственниками, ходили слухи, что у принца Гарри был роман с Олимпией. И в 2018 году семья присутствовала на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

[ + – ] Мари-Шанталь, принц Павлос и их дочь Олимпия на свадьбе принца Гарри

Помимо успешного бренда одежды, Мари-Шанталь написала книгу по детскому этикету и ведет популярный блог в Instagram.

Она уверена, что ключ к воспитанию успешных детей – это хорошие манеры и вежливое поведение.

"Статистически доказано, что дети с хорошими манерами добиваются большего успеха в жизни. Этого ребенка запомнят за его вежливость", — говорила Мари-Шанталь.

Несмотря на то, что Греция официально не является монархией с 1970-х, Мари-Шанталь и ее муж по-прежнему известны как Их Королевские Высочества наследный принц и наследная принцесса, и их дети тоже получают эти титулы.

Напомним, Александра фон Фюрстенберг, сестра Мари-Шанталь, недавно отпраздновала 50-летие и закатила шикарную вечеринку в футуристическом стиле.