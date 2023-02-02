Королева Летиція повторила свій образ п'ятирічної давнини (фото)
Монарша особа відвідала з чоловіком офіційну зустріч у столиці королівства.
50-річна королева Іспанії Летиція повторила свій образ п'ятирічної давнини. Про це пише Daily Mail.
Монарша персона відвідала зі своїм чоловіком, королем Іспанії Феліпе VI офіційний захід у Мадриді, у палаці Сарсуела. У столиці королівства подружжя поспілкувалося з представниками Червоного Хреста.
Для виходу у світ королева Летиція обрала один зі своїх улюблених луків — смарагдову сукню з вишивкою від Sandro, яку вона придбала у 2018 році.
Образ дружина іспанського короля завершила лаконічними чорними туфлями, сережками і обручкою від улюбленого бренду Karen Hallam.
Волосся 50-річної королеви в цей день було розпущене. А на обличчі вона зробила легкий макіяж.
Тим часом король Іспанії Феліпе обрав для офіційної події класичний темно-синій штанний костюм з краваткою.
Королева Летиція часто демонструє стильні та цікаві образи. Вона нерідко робить ставку на місцеві бренди, чим підтримує іспанського виробника та "рекламує" його.
Свого часу стиль дружини іспанського короля порівнювали з образами Кейт Міддлтон — невісткою короля Великобританії Карла ІІІ.
Нагадаємо, королева Летиція приміряла розкішну рожеву спідницю.
Також Фокус писав про доволі бюджетний варіант вбрання королеви Летиції для офіційної події.