Королева Летиція побачила світ у шикарній рожевій спідниці

Королева Іспанії продемонструвала чудовий модний образ на офіційному прийомі.

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Королева Летиція та король Філіп влаштували прийом у Королівському палаці Мадрида для дипломатичного корпусу Іспанії. І Летиція продемонструвала несподівано ніжний та елегантний вечірній образ. Про це пише Daily Mail.

Вона поєднувала струменеву пудрово-рожеву спідницю і білу блузку з бантом на шиї.

А образ доповнила відповідними сережками з рожевим камінням та ніжно-рожевими черевичками в тон.

[ + – ] Король та королева Іспанії влаштували прийом для дипломатів у палаці Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Королева Іспанії Летиція зробила все можливе, щоб вітати дипломатів з усього світу на прийомі в Королівського палаці в Мадриді. 50-річна королева супроводжувала свого чоловіка, короля Філіпа IV, на заході, коли пара вітала членів дипломатичного корпусу, акредитованого в Іспанії.

[ + – ] Король та королева Іспанії влаштували прийом для дипломатів у палаці Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

54-річний король разом із королевою тепло вітали десятки дипломатичних делегатів та їх чоловіків і дружин та загалом тиснули їм руки майже десять хвилин.

Прийом зазвичай відбувається невдовзі після початку нового року в Королівському палаці Мадрида з того часу, як король Філіп зійшов на престол у 2014 році.

Цікаво, але Королівський палац у Мадриді, де відбувався захід, є офіційною резиденцією іспанської королівської родини, але нині використовується майже виключно для державних церемоній.

[ + – ] Королева вибрала для прийому ніжний та елегантний образ Фото: Getty Images

Філіп і Летиція, а також їхні дочки, 17-річна принцеса Леонор і 15-річна Софія, живуть в іншій королівській резиденції — відносно скромнішому палаці Ла Сарсуела на околиці Мадрида.

Нагадаємо, нещодавно король та королева Іспанії були з офіційним візитом у Греції, де відвідали похорон останнього короля цієї країни. Король Костянтин був рідним братом королеви Софії, матері Філіпа.

Також очікувалося, що на похороні буде і принц Вільям, адже Костянтин був його хрещеним батьком, але королівську родину Велика Британії представляла принцеса Анна з чоловіком.