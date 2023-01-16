Сумна принцеса Анна відвідала похорон грецького короля Костянтина в Афінах

Попри очікування принц Вільям на похорон хрещеного батька не приїхав.

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В Афінах попрощалися з останнім грецьким королем Костянтином II, який помер від інсульту у 82 роки минулого тижня. Монарх був у спорідненості з більшістю королів і королев Європи. Так що вшанувати його пам'ять з'їхалося багато хто. Велику Британію представляла принцеса Анна, дочка покійної королеви Єлизавети. Про це пише Daily Mail.

Король Костянтин був племінником герцогу Единбурзькому. Попрощатися з ним прийшли сотні людей. Після прощання в Кафедральному соборі Афін тіло останнього короля Греції відвезли до палацу Татой, де поховані його предки.

[ + – ] Принцеса Анна з чоловіком на похороні короля Костянтина

Принцеса Анна, троюрідна сестра грецького короля, на похорон приїхала разом зі своїм чоловіком, віцеадміралом сером Тімоті Лоуренсом.

Раніше повідомлялося, що до Греції може приїхати й принц Вільямс із Кейт Міддлтон, тому що покійний монарх був його хрещеним батьком, але, схоже, принц залишився в Британії. Принаймні в соборі на прощанні його не було.

Із Іспанії прибув король Філіп із дружиною, королевою Летицією, а також його мати й батько: колишній іспанський король Хуан Карлос і королева Софія, сестра Костянтина.

На прощанні були також князь Монако Альбер, король Швеції Карл XVI і королева Сільвія, королева Данії Маргрете II та спадковий принц Данії Фредерік, король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима, королева Бельгії Матильда й король Філіп і багато інших.

[ + – ] Іспанські та нідерландські монархи на прощанні з королем Костянтином Фото: Getty Images

Також були п'ятеро дітей покійного короля з подружжями й дев'ятеро його онуків.

Загалом сьогоднішні жалобні заходи відвідали 200 гостей, у тому числі європейські королівські особи та грецькі бізнесмени.

[ + – ] Принцеса Анна з чоловіком на похороні короля Костянтина Фото: Getty Images

Цікаво, але попрощатися з королем Костянтином зібралося безліч простих громадян. І прощальна процесія до палацу Татой, де його було поховано, розтяглася на 29 кілометрів. І це при тому, що його стосунки з підданими були досить напруженими.

[ + – ] Сини короля Костянтина йдуть за його труною

Троюрідний брат короля Чарльза та хрещений батько принца Вільяма, Костянтин II прожив більшу частину свого життя у вигнанні після референдуму в Греції, який відкинув монархію в 1974 році. Королем Костянтин пробув лише три роки, до 1967 року, коли його повалили внаслідок державного перевороту. Референдум королю на трон повернутися не допоміг.

Він був змушений покинути країну разом зі своєю дружиною принцесою Анною-Марією, молодшою дочкою короля Данії Фрідріха ІХ.

Пізніше він жив під данським паспортом у Римі та Лондоні та не міг повернутися до Греції. У 1981 році йому дозволили повернутися лише на кілька годин, щоб поховати свою матір, королеву Фредеріку, в родовому маєтку Татой за 20 кілометрів на північ від Афін.

У 1990-х Костянтин був позбавлений грецького громадянства, а держава конфіскувала Татой і палац на острові Корфу, де народився британський принц Філіп.

Він зміг повернутися на батьківщину та повернути частину втраченого майна вже в похилому віці. Технічно після смерті королем Греції став принц Павло, а королевою — його дружина Марі-Шанталь, спадкоємиця мільярдного статку американського підприємця Міллера.