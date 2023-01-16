Грустная принцесса Анна посетила похороны греческого короля Константина в Афинах

Вопреки ожиданиям принц Уильям на похороны крестного отца не приехал.

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В Афинах попрощались с последним греческим королем Константином II, который скончался от инсульта в 82 года на прошлой неделе. Монарх был в родстве с большинством королей и королев Европы. Так что почтить его память съехались многие. Великобританию представляла принцесса Анна, дочь покойной королевы Елизаветы. Об этом пишет Daily Mail.

Король Константин приходился племянником герцогу Эдинбургскому. Попрощаться с ним пришли сотни людей. После прощания в Кафедральном соборе Афин тело последнего короля Греции отвезли во дворец Татой, где похоронены его предки.

[ + – ] Принцесса Анна с супругом на похоронах короля Константина

Принцесса Анна, троюродная сестра греческого короля, на похороны приехала вместе со своим супругом, вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом.

Ранее сообщалось, что в Грецию может приехать и принц Уильямс с Кейт Миддлтон, так покойный монарх был его крестным отцом, но, похоже, принц остался в Британии. По крайней мере в соборе на прощании его не было.

Из Испании прибыл король Филипп с супругой, королевой Летицией, а также его мать и отец: бывший испанский король Хуан Карлос и королева София, сестра Константина.

На прощании были также князь Монако Альбер, король Швеции Карл XVI и королева Сильвия, королева Дании Маргрете II и наследный принц Дании Фредерик, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, королева Бельгии Матильда и король Филипп и многие другие.

[ + – ] Испанские и нидерландские монархи на прощании с королем Константином Фото: Getty Images

А также пятеро детей покойного короля с супругами и девять его внуков.

В общей сложности сегодняшние траурные мероприятия посетили 200 гостей, в том числе европейские королевские особы и греческие бизнесмены.

[ + – ] Принцесса Анна с супругом на похоронах короля Константина Фото: Getty Images

Примечательно, но попрощаться с королем Константином собралось множество простых граждан. И прощальная процессия в дворец Татой, где он был похоронен, растянулась на 29 километров. И это притом, что его отношения с "подданными" были довольно напряженными.

[ + – ] Сыновья короля Константина идут за его гробом

Троюродный брат короля Чарльза и крестный отец принца Уильяма, Константин II прожил большую часть своей жизни в изгнании после референдума в Греции, отвергнувшего монархию в 1974 году. Королем Константин пробыл всего три года, до 1967 года, когда его свергли в результате государственного переворота. Референдум королю на трон вернуться не помог.

Он был вынужден покинуть страну вместе со своей женой принцессой Анной-Марией, младшей дочерью короля Дании Фридриха IX.

Позже он жил под датским паспортом в Риме и Лондоне, и не мог вернуться в Грецию. В 1981 году ему разрешили вернуться только на несколько часов, чтобы похоронить свою мать, королеву Фредерику, в родовом поместье Татой в 20 километрах к северу от Афин.

В 1990-х Константин был лишен греческого гражданства, а государство конфисковало Татой и дворец на острове Корфу, где родился британский принц Филипп.

Он смог вернуться на родину и вернуть часть утраченного имущества уже в преклонном возрасте. Технически, после его смерти королем Греции стал принц Павлос, а королевой – его супруга Мари-Шанталь, наследница миллиардного состояния американского предпринимателя Миллера.