Королева Летиція з чоловіком уже прилетіли в Афіни на похорон грецького короля

Монархи з усієї Європи починають прибувати до Греції, щоб провести в останню путь Костянтина II, останнього керівного монарха Греції.

Related video

Сьогодні, 16 січня, в Афінах відбудеться відспівування останнього керівного короля Греції Костянтина II. Оскільки він був родичем більшості європейських монархів, варто очікувати, що попрощатися до нього приїдуть майже всі, починаючи від племінника, короля Іспанії, і закінчуючи хрещеником, принцом Вільямом. Король Філіп та королева Летиція вже прибули в Афіни, як і королева Данії Маргрете. Про це пише Daily Mail.

82-річний король Костянтин помер у вівторок, 10 січня, в Афінах, звідки він більш ніж 50 років тому був вигнаний після військового перевороту. Він намагався повернутись на престол, але в цьому йому не допоміг навіть всенародний референдум 1974 року.

[ + – ] Похорон короля Костянтина Фото: Enikos

Костянтин би змушений жити у вигнанні, і мандрувати з данським паспортом. До Греції він приїжджав лише іноді, й щоразу ці візити викликали бурю у ЗМІ. І лише на схилі років він зміг влаштуватися на батьківщині.

До останніх днів Костянтин, визнаючи, що Греція тепер стала республікою, продовжував називати себе королем Греції, а своїх дітей — принцами і принцесами, хоча Греція більше не визнавала дворянських титулів.

Більшість своїх років у вигнанні він жив у передмісті Хемпстед-Гарден у Лондоні і, як казали, був особливо близький зі своїм троюрідним братом Чарльзом, нині королем Карлом III.

Хоча у 1994 році тодішній соціалістичний уряд позбавив його громадянства та експропріював те, що залишилося від власності королівської родини, Костянтин подав позов до Європейського суду з прав людини, отримавши 12 мільйонів євро із 500 мільйонів, які він вимагав.

У нього залишилася дружина, колишня принцеса Данії Анна-Марія, молодша сестра королеви Маргрете II, п'ятеро дітей та дев'ятьох онуків.

На його похорон, як відомо, прилетять принц і принцеса Уельські, а король і королева Іспанії вже оселилися в Grande Bretagne в Афінах у неділю ввечері.

На публічному похороні будуть присутні вдова короля, королева Анна-Марія, а також його син наслідний принц Павлос, який зараз є головою колишньої грецької королівської родини.

[ + – ] Королева Данії Маргрете в Афінах Фото: Enikos

Серед інших європейських королівських осіб будуть присутні король Бельгії Філіп та королева Матильда, король Швеції Карл XVI Густав та королева Сільвія, а також принцеса Нідерландів Беатрікс.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що на похороні буде Анна, королівська принцеса, і принцеса Олександра, високоповажна леді Огілві. Також можуть бути принц Едуард і Софі, графиня Уессекська.

Уряд Греції на службі представлятимуть заступник прем'єр-міністра Панайотіс Пікрамменос та міністриня культури та спорту Ліна Мендоні.

Цікаво, але після смерті Костянтина, технічно, королевою Греції стала багата спадкоємиця, дружина його сина, принца Павлоса.