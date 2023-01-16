Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Королева Летиция с супругом уже прилетели в Афины на похороны греческого короля

королева летиция, король филипп, король испании, похороны короля, похороны короля константина, король греции, королева маргрете
Фото: Enikos | Король и королева Испании в Афинах

Монархи со всей Европы начинают прибывать в Грецию, чтобы проводить в последний путь Константина II, последнего правящего монарха Греции.

Related video

Сегодня, 16 января, в Афинах состоится отпевание последнего правящего короля Греции, Константина II. А так как он был в родстве с большинством европейских монархов, то стоит ожидать, что попрощаться к нему приедут почти все, начиная от племянника, короля Испании, и заканчивая крестником, принцем Уильямом. Король Филипп и королева Летиция уже прибыли в Афины, как и королева Дании Маргрете. Об этом пишет Daily Mail.

82-летний король Константин скончался во вторник, 10 января, в Афинах, откуда он более, чем 50 лет назад был изгнан после военного переворота. Он пытался вернуться на престол, но в этом ему не помог даже всенародный референдум 1974 года.

королева летиция, король филипп, король испании, похороны короля, похороны короля константина, король греции, королева маргрете Fullscreen
Похороны короля Константина
Фото: Enikos

Константин бы вынужден жить в изгнании, и путешествовать с датским паспортом. В Грецию он приезжал лишь иногда, и каждый раз эти визиты вызывали бурю в СМИ. И только на склоне лет он смог обосноваться на родине.

До своих последних дней Константин, признавая, что Греция теперь стала республикой, продолжал называть себя королем Греции, а своих детей — принцами и принцессами, хотя Греция больше не признавала дворянских титулов.

Большую часть своих лет в изгнании он жил в пригороде Хэмпстед-Гарден в Лондоне и, как говорили, был особенно близок со своим троюродным братом Чарльзом, ныне королем Карлом III.

Хоть в 1994 году тогдашнее социалистическое правительство лишило его гражданства и экспроприировало то, что осталось от собственности королевской семьи, Константин подал иск в Европейский суд по правам человека, получив 12 миллионов евро из 500 миллионов, которые он требовал.

У него осталась жена, бывшая принцесса Дании Анна-Мария, младшая сестра королевы Маргрете II, пятеро детей и девять внуков.

На его похороны, как известно, прилетят принц и принцесса Уэльские, а король и королева Испании уже поселились в отеле Grande Bretagne в Афинах в воскресенье вечером.

На публичных похоронах будут присутствовать вдова короля, королева Анна-Мария, а также его сын наследный принц Павлос, который сейчас является главой бывшей греческой королевской семьи.

королева летиция, король филипп, король испании, похороны короля, похороны короля константина, король греции, королева маргрете Fullscreen
Королева Дании Маргрете в Афинах
Фото: Enikos

Среди других европейских королевских особ будут присутствовать король Бельгии Филипп и королева Матильда, король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Нидерландов Беатрикс.

Греческие СМИ сообщают, что на похоронах будет Анна, королевская принцесса, и принцесса Александра, достопочтенная леди Огилви. Также могут присутствовать принц Эдуард и Софи, графиня Уэссекская.

Правительство Греции на службе будут представлять заместитель премьер-министра Пангагиотис Пикрамменос и министр культуры и спорта Лина Мендони.

Примечательно, но после смерти Константина, технически, королевой Греции стала богатая наследница, супруга его сына, принца Павлоса.