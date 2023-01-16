Королева Летиция с супругом уже прилетели в Афины на похороны греческого короля

Монархи со всей Европы начинают прибывать в Грецию, чтобы проводить в последний путь Константина II, последнего правящего монарха Греции.

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Сегодня, 16 января, в Афинах состоится отпевание последнего правящего короля Греции, Константина II. А так как он был в родстве с большинством европейских монархов, то стоит ожидать, что попрощаться к нему приедут почти все, начиная от племянника, короля Испании, и заканчивая крестником, принцем Уильямом. Король Филипп и королева Летиция уже прибыли в Афины, как и королева Дании Маргрете. Об этом пишет Daily Mail.

82-летний король Константин скончался во вторник, 10 января, в Афинах, откуда он более, чем 50 лет назад был изгнан после военного переворота. Он пытался вернуться на престол, но в этом ему не помог даже всенародный референдум 1974 года.

[ + – ] Похороны короля Константина Фото: Enikos

Константин бы вынужден жить в изгнании, и путешествовать с датским паспортом. В Грецию он приезжал лишь иногда, и каждый раз эти визиты вызывали бурю в СМИ. И только на склоне лет он смог обосноваться на родине.

До своих последних дней Константин, признавая, что Греция теперь стала республикой, продолжал называть себя королем Греции, а своих детей — принцами и принцессами, хотя Греция больше не признавала дворянских титулов.

Большую часть своих лет в изгнании он жил в пригороде Хэмпстед-Гарден в Лондоне и, как говорили, был особенно близок со своим троюродным братом Чарльзом, ныне королем Карлом III.

Хоть в 1994 году тогдашнее социалистическое правительство лишило его гражданства и экспроприировало то, что осталось от собственности королевской семьи, Константин подал иск в Европейский суд по правам человека, получив 12 миллионов евро из 500 миллионов, которые он требовал.

У него осталась жена, бывшая принцесса Дании Анна-Мария, младшая сестра королевы Маргрете II, пятеро детей и девять внуков.

На его похороны, как известно, прилетят принц и принцесса Уэльские, а король и королева Испании уже поселились в отеле Grande Bretagne в Афинах в воскресенье вечером.

На публичных похоронах будут присутствовать вдова короля, королева Анна-Мария, а также его сын наследный принц Павлос, который сейчас является главой бывшей греческой королевской семьи.

[ + – ] Королева Дании Маргрете в Афинах Фото: Enikos

Среди других европейских королевских особ будут присутствовать король Бельгии Филипп и королева Матильда, король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Нидерландов Беатрикс.

Греческие СМИ сообщают, что на похоронах будет Анна, королевская принцесса, и принцесса Александра, достопочтенная леди Огилви. Также могут присутствовать принц Эдуард и Софи, графиня Уэссекская.

Правительство Греции на службе будут представлять заместитель премьер-министра Пангагиотис Пикрамменос и министр культуры и спорта Лина Мендони.

Примечательно, но после смерти Константина, технически, королевой Греции стала богатая наследница, супруга его сына, принца Павлоса.