Королева Летиция вышла в свет в шикарной розовой юбке

Королева Испании продемонстрировала потрясающий модный образ на официальном приеме.

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Королева Летиция и король Филипп устроили прием в Королевском дворце Мадрида для дипломатического корпуса Испании. И Летиция продемонстрировала неожиданно нежный и элегантный вечерний образ. Об этом пишет Daily Mail.

Она сочетала струящуюся пудрово-розовую юбку и белую блузку с бантом на шее.

А образ дополнила подходящими серьгами с розовыми камнями и нежно-розовыми туфельками в тон.

[ + – ] Король и королева Испании устроили прием для дипломатов в дворце Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Королева Испании Летиция сделала все возможное, чтобы приветствовать дипломатов со всего мира на приеме в Королевском дворце в Мадриде. 50-летняя королева сопровождала своего мужа, короля Филиппа IV, на мероприятии, когда пара приветствовала членов дипломатического корпуса, аккредитованного в Испании.

[ + – ] Король и королева Испании устроили прием для дипломатов в дворце Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

54-летний король вместе с королевой тепло приветствовали десятки дипломатических делегатов и их супруг и в общей сложности пожимали им руки почти десять минут.

Прием обычно проходит вскоре после начала нового года в Королевском дворце Мадрида с тех пор, как король Филипп взошел на престол в 2014 году.

Интересно, но Королевский дворец в Мадриде, где проходило мероприятие, является официальной резиденцией испанской королевской семьи, но в настоящее время используется почти исключительно для государственных церемоний.

[ + – ] Королева выбрала для приема нежный и элегантный образ Фото: Getty Images

Филипп и Летиция, также их дочери, 17-летняя принцесса Леонор и 15-летняя София, живут в другой королевской резиденции — относительно более скромном дворце Ла Сарсуэла на окраине Мадрида.

Напомним, недавно король и королева Испании были с официальным визитом в Греции, где посетили похороны последнего короля этой страны. Король Константин был родным братом королевы Софии, матери Филиппа.

Также ожидалось, что на похоронах будет и принц Уильям, ведь Константин был его крестным отцом, но королевскую семью Великобритании представляла принцесса Анна с супругом.