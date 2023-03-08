Королева Летиція вийшла у світ в авангардному вбранні

Королева з чоловіком відвідала меморіальний концерт на згадку про жертви терору в Мадриді.

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50-річна королева Іспанії Летиція та король Філіп відвідали меморіальний концерт на згадку про жертви терору в Мадриді. Жертвами Громадянської війни у 1930-х, або жертвами Червоного терору стали близько 70 тисяч людей. І королева для виходу у світ обрала елегантне, але авангардне вбрання. Про це пише Daily Mail.

Для відвідування Національного концертного залу в Мадриді королева Летиція, яка славиться своїм бездоганним смаком, обрала консервативну, але шикарну чорну сукню з драпіруванням та розрізом збоку.

Вона доповнила образ невеликими сережками, чорним клатчем та чорними туфлями на шпильці.

[ + – ] Королева Летиція з чоловіком Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Якого бренду вбрання королева обрала для виходу — неясно. Але вона є великою прихильницею іспанських брендів. І часто виходить у світ у дуже демократичних вбраннях.

Звісно, вже наступного дня вони стають хітами і їх розкуповують у магазинах.

Також це може бути вінтажне вбрання. Фігура королеви Летиції абсолютно не змінилася з часів її юності та після народження двох дітей, тож вона часто вбирається у старе вбрання зі свого гардероба та вміло поєднує його з сучасними аксесуарами.

Так, раніше королева Летиція повторила свій образ п'ятирічної давності.

Вона одягла смарагдову сукню з вишивкою від Sandro, яку вона придбала у 2018 році.

А до цього відвідала офіційний прийом для іноземних дипломатів у шикарному вечірньому образі: білій блузці та шовковій спідниці.