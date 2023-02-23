Королева Летиция вышла в свет в нежно-розовом платье за 7 тысяч грн (фото)
Традиционно монаршая персона сделала ставку на испанский бренд.
50-летняя королева Испании Летиция посетила официальное событие в нежно-розовом платье. Об этом сообщают испанские СМИ.
Король Фелипе VI и его возлюбленная стали гостями открытия Международной ярмарки современного искусства ARCOmadrid в Мадриде. Для выхода в свет супруга монарха избрала нежно-розовое платье-миди испанского дизайнера Мойсеса Нието. Волосы Летиции были распущены и аккуратно уложены, а на лице визажисты сделали легкий вечерний макияж.
Монаршая персона выбрала бежевые туфли на высоком каблуке и добавила к своему аутфиту яркую сумочку.
Сообщается, что платье королевы Летиции стоит 165 евро (около 7 тысяч гривен).
Тем временем король Испании в этот день выбрал для выхода классический темный костюм с белой рубашкой и ярким галстуком.
Испанская королева часто показывает стильные и интересные образы. Она нередко делает ставку на местные бренды, чем поддерживает испанского производителя и "рекламирует" его.
В свое время стиль возлюбленной короля Фелипе сравнивали с образами Кейт Миддлтон – жены будущего короля Великобритании.
Напомним, королева Летиция повторила свой образ 5-летней давности.
Также Фокус писал об оригинальном розовом костюме королевы Летиции во время ее визита в Анголу.