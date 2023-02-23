Королева Летиция вышла в свет в нежно-розовом платье за 7 тысяч грн (фото)

Традиционно монаршая персона сделала ставку на испанский бренд.

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50-летняя королева Испании Летиция посетила официальное событие в нежно-розовом платье. Об этом сообщают испанские СМИ.

Король Фелипе VI и его возлюбленная стали гостями открытия Международной ярмарки современного искусства ARCOmadrid в Мадриде. Для выхода в свет супруга монарха избрала нежно-розовое платье-миди испанского дизайнера Мойсеса Нието. Волосы Летиции были распущены и аккуратно уложены, а на лице визажисты сделали легкий вечерний макияж.

Монаршая персона выбрала бежевые туфли на высоком каблуке и добавила к своему аутфиту яркую сумочку.

Сообщается, что платье королевы Летиции стоит 165 евро (около 7 тысяч гривен).

[ + – ] Королева Летиция и король Фелипе в Мадриде Фото: Getty Images

Тем временем король Испании в этот день выбрал для выхода классический темный костюм с белой рубашкой и ярким галстуком.

[ + – ] Королева Летиция Фото: Getty Images

Испанская королева часто показывает стильные и интересные образы. Она нередко делает ставку на местные бренды, чем поддерживает испанского производителя и "рекламирует" его.

В свое время стиль возлюбленной короля Фелипе сравнивали с образами Кейт Миддлтон – жены будущего короля Великобритании.

Напомним, королева Летиция повторила свой образ 5-летней давности.

Также Фокус писал об оригинальном розовом костюме королевы Летиции во время ее визита в Анголу.