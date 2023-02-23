Королева Летиція вийшла у світ у ніжно-рожевій сукні за 7 тисяч грн (фото)

Традиційно монарша персона зробила ставку на іспанський бренд.

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50-річна королева Іспанії Летиція відвідала офіційну подію в ніжно-рожевій сукні. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

Король Феліпе VI та його кохана стали гостями відкриття Міжнародного ярмарку сучасного мистецтва ARCOmadrid у Мадриді. Для виходу у світ дружина монарха обрала ніжно-рожеву сукню-міді іспанського дизайнера Мойсеса Нієто. Волосся Летиції було розпущене та охайно укладене, а на обличчі візажисти зробили легкий вечірній макіяж.

Монарша персона обрала бежеві туфлі на високих підборах та додала до свого аутфіту яскраву сумочку.

Повідомляється, що сукня королеви Летиції коштує 165 євро (близько 7 тисяч гривень).

[ + – ] Королева Летиція та король Феліпе у Мадриді Фото: Getty Images

Тим часом король Іспанії цього дня обрав для виходу класичний темний костюм з білою сорочкою та яскравою краваткою.

[ + – ] Королева Летиція Фото: Getty Images

Іспанська королева часто демонструє стильні та цікаві образи. Вона нерідко робить ставку на місцеві бренди, чим підтримує іспанського виробника та "рекламує" його.

Свого часу стиль коханої короля Феліпе порівнювали з образами Кейт Міддлтон — дружини майбутнього короля Великобританії.

Нагадаємо, королева Летиція повторила свій образ 5-річної давності.

Також Фокус писав про оригінальний рожевий костюм королеви Летиції під час її візиту до Анголи.