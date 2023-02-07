Як піжама. Королева Летиція вибрала оригінальний рожевий костюм для візиту в Анголу

Королева та король Іспанії вперше вирушили з офіційним візитом до Анголи, і Летиція вже вразила своїм образом. Причому не в кращому значенні цього слова.

Related video

Король Іспанії Філіп IV та королева Летиція прибули в Луанду, Ангола, з державним візитом. Це їх перший подібний візит, тож королева, як передбачалося, ретельно підбере гардероб. Але її перший африканський образ викликав подив у критиків. Про це пише Daily Mail.

Вона вибрала шовковий костюм ніжно-рожевого кольору, який більше нагадував піжаму, ніж вечірнє вбрання.

[ + – ] Король та королева Іспанії в Анголі Фото: Getty Images

Не допомогли й рожеві туфельки в тон костюму та сумочка того самого відтінку. Штани-кюлоти та блузка з рукавами-крильцями – від бренду Hugo Boss, який у списку улюблених у Летиції.

Король підтримав неформальний образ своєї дружини, обравши рожеву краватку та туфлі з китицями.

Летиція та Філіп прибули до міжнародного аеропорту Кватро-де-Феверейро в Анголі. Це буде перший державний візит пари до африканської країни на південь від Сахари, і завтра вони розпочнуть там свої офіційні зустрічі. Візит триватиме три дні.

Вони зустрінуться з президентом цієї країни, Жоау Лоуренсу, та його дружиною, Аною Афонсу Діас Лоуренсу, котра відома як активна захисниця прав жінок.

Нагадаємо, Ангола – це колишня португальська колонія. Державна мова у цій країні – португальська. До середини XIX століття головним заняттям португальців в Анголі була работоргівля. За приблизними оцінками істориків, за 300 років з Анголи в Бразилію та Португалію було вивезено та продано в рабство понад п'ять мільйонів людей.

Нагадаємо, нещодавно Летиція вже обирала рожевий колір для офіційного заходу. То був прийом у Королівському палаці Мадрида для іноземних дипломатів. І він ознаменувався невеликим скандалом. Посол Ірану відмовився тиснути руку королеві.