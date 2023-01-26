Конфуз прийому. Посол Ірану відмовився тиснути руку королеві Летиції (відео)

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Після ісламської революції 1979 року в Ірані чоловікам не дозволяється тиснути руку жінкам на публіці.

Король та королева Іспанії влаштували офіційний прийом у Королівському палаці Мадрида іноземних дипломатів. Рукостискання з послами та їхніми дружинами, які були запрошені на прийом, тривали близько десяти хвилин, проте не обійшлося без конфузу. Посол Ірану Хассан Гашгаві відмовився тиснути руку королеві. Про це пише El Periodico.

Інцидент потрапив на відео. Гашгаві потиснув руку королю Пилипу VI, але проігнорував Летицію, і лише схилив голову.

[ + – ] Іранський посол Хассан Гашгаві не потиснув руку королеві Летиції

Загалом король та королева потиснули руку 120 послам та секретарям посольств. Також вони вітали високопосадовців 41 міжнародної організації зі штаб-квартирами або офісами в Іспанії на прийомі. На якому також були присутні голова уряду Педро Санчес та міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес.

Тож вчинок іранського посла викликав подив. Після ісламської революції 1979 року в Ірані чоловікам не дозволяється тиснути руку жінкам на публіці. Однак ніхто не замислювався, що це стосується й руки королеви Іспанії.

Серед дипломатів на прийомі не було нових послів Росії та Венесуели, які, хоч і перебувають уже в Мадриді, ще не вручили королю своїх вірчих грамот, необхідних для того, щоб мати можливість офіційно представляти свою країну в Іспанії. Не було також представника Нікарагуа, країни, з якою триває дипломатична криза, що призвела до відкликання послів.

Король Філіп VI підтвердив перед послами, серед яких був і посол України, акредитованими в Мадриді, підтримку, яку Іспанія надала Україні як на військовому, так і на гуманітарному рівнях після російського вторгнення одинадцять місяців тому, у розпал дебатів про можливе відправлення бойових танків "Леопард" ".

"Іспанія від самого початку продемонструвала підтримку України у двосторонній та багатосторонній сфері, як постачанням військової техніки, так і необхідних гуманітарних матеріалів перед обличчям невибіркових атак Росії на цивільну інфраструктуру", — підкреслив монарх у своєму виступі.

"Дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство, — сказав король послам, — продовжувало працювати над мирним міжнародним порядком, в якому тріумфують справедливість і закон".

Також він підтвердив, що на початку лютого збирається вирушити з королевою Летицією до Анголи. Це буде їхній перший державний візит до країн Африки на південь від Сахари.

Нагадаємо, на прийомі королева Летиція з'явилася в ефектному образі : білій блузці з бантом і рожевій спідниці.