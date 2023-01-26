Конфуз на приеме. Посол Ирана отказался пожимать руку королеве Летиции (видео)

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После исламской революции 1979 года в Иране мужчинам не разрешается пожимать руку женщинам на публике.

Король и королева Испании устроили официальный прием в Королевском дворце Мадрида для иностранных дипломатов. Рукопожатия с послами и их супругами, которые были приглашены на прием, продолжались около десяти минут, однако не обошлось без конфуза. Посол Ирана Хасан Гашгави отказался пожимать руку королеве. Об этом пишет El Periodico.

Инцидент попал на видео. Гашгави пожал руку королю Филиппу VI, однако проигнорировал Летицию, и лишь склонил голову.

[ + – ] Иранский посол Хасан Гашгави не пожал руку королеве Летиции

Всего король и королева пожали руку 120 послам и секретарям посольств. Также они приветствовали высокопоставленных должностных лиц 41 международной организации со штаб-квартирами или офисами в Испании на приеме. На котором также присутствовали председатель правительства Педро Санчес и министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Так что поступок иранского посла вызывал недоумение. После исламской революции 1979 года в Иране мужчинам не разрешается пожимать руку женщинам на публике. Однако никто не задумывался, что это касается и руки королевы Испании.

Среди дипломатов на приеме не было новых послов России и Венесуэлы, которые, хотя и находятся уже в Мадриде, еще не вручили королю свои верительные грамоты, необходимые для того, чтобы иметь возможность официально представлять свою страну в Испании. Не присутствовал также представитель Никарагуа, страны, с которой продолжается дипломатический кризис, приведший к отзыву послов.

Король Филипп VI подтвердил перед послами, среди которых и был посол Украины, аккредитованными в Мадриде, поддержку, которую Испания оказала Украине как на военном, так и на гуманитарном уровнях после российского вторжения одиннадцать месяцев назад, в разгар дебатов о возможной отправке боевых танков "Леопард".

"Испания с самого начала продемонстрировала поддержку Украины в двусторонней и многосторонней сфере, как поставками военной техники, так и необходимых гуманитарных материалов перед лицом неизбирательных атак России на гражданские инфраструктуры", — подчеркнул монарх в своем выступлении.

"Крайне важно, чтобы международное сообщество, — сказал король послам, — продолжало работать над мирным международным порядком, в котором торжествуют справедливость и закон".

Также он подтвердил, что в начале февраля собирается отправиться с королевой Летицией в Анголу. Это будет их первый государственный визит в страны Африки к югу от Сахары.

Напомним, на приеме королева Летиция появилась в эффектном образе: белой блузке с бантом и струящейся розовой юбке.