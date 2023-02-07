Как пижама. Королева Летиция выбрала оригинальный розовый костюм для визита в Анголу

Королева и король Испании первый раз отправились с официальным визитом в Анголу, и Летиция уже поразила своим образом. Причем не в лучшем смысле этого слова.

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Король Испании Филипп IV и королева Летиция прибыли в Луанду, Ангола, с государственным визитом. Это их первый подобный визит, так что королева, как предполагалось, тщательно подберет гардероб. Но ее первый африканский образ вызвал недоумение у критиков. Об этом пишет Daily Mail.

Она выбрала шелковый костюм нежно-розового цвета, который больше напоминал пижаму, чем вечерний наряд.

[ + – ] Король и королева Испании в Анголе Фото: Getty Images

Не помогли и розовые туфельки в тон костюму и сумочка того же оттенка. Брюки-кюлоты и блузка с рукавами-крылышками – от бренда Hugo Boss, который в списке любимых у Летиции.

Король поддержал неформальный образ своей супруги, выбрав розовый галстук и туфли с кисточками.

Летиция и Филипп прибыли в международный аэропорт Кватро-де-Феверейро в Анголе. Это будет первый государственный визит пары в африканскую страну к югу от Сахары, и завтра они начнут там свои официальные встречи. Визит займет три дня.

Они встретятся с президентом этой страны, Жоау Лоуренсу, и его супругой, Аной Афонсу Диас Лоуренсу, которая известна, как активная защитница прав женщин.

Напомним, Ангола – это бывшая португальская колония. Государственный язык в этой стране – португальский. До середины XIX века главным занятием португальцев в Анголе была работорговля. По примерным оценкам историков, за 300 лет из Анголы в Бразилию и Португалию было вывезено и продано в рабство более пяти миллионов человек.

Напомним, недавно Летиция уже выбирала розовый цвет для официального мероприятия. Это был прием в Королевском дворце Мадрида для иностранных дипломатов. И он ознаменовался небольшим скандалом. Посол Ирана отказался пожимать руку королеве.