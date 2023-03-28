В ідеальній лавандовій сукні: королева Летиція відвідала конгрес іспанської мови

Королівська особа приєдналася до свого чоловіка, щоб відкрити 10 Міжнародний конгрес іспанської мови.

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50-річна королева Іспанії Летиція виглядала елегантно в обтягуючій сукні, коли відвідала конференцію в Кадісі разом із королем Феліпе. Про це пише Daily Mail.

Європейська монархиня усміхалася, коли прибула до театру Фалья напередодні Міжнародного конгресу іспанської мови.

Для заходу мати двох дітей вибрала ефектну лавандову сукню з глибоким V-подібним вирізом. Сукня мала рюші навколо погруддя та злегка приспущені рукави, а також розріз спереду до стегна.

Королева Летиція та король Феліпе Фото: Getty Images

Весняне вбрання Летиція доповнила невеликою відповідною шкіряною сумочкою за 123 долари від іспанського бренду Olivia Mareque. Замість товстого шкіряного бузкового ремінця, що йде в комплекті із сумкою, іспанська королева обрала альтернативу з двома витонченими шкіряними вузлами з боків.

Свій ансамбль Летиція завершила лакованими туфлями тілесного кольору з ремінцем на п'яті від венесуельського дизайнера Carolina Herrera та сережками у формі пір'я.

Нагадаємо, королева Летиція вийшла на публіку у ніжно-рожевій сукні за сім тисяч гривень.

Також Фокус писав про авангардний аутфіт 50-річної королеви Летиції.