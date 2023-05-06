Звезды на коронации. В Вестминстерское аббатство уже прибыли Кэти Перри, Стивен Фрай и Эмма Томпсон

Коронация короля Чарльза становится звездной, свои места в аббатстве уже заняли приглашенные селебрити.

Коронация короля Чарльза III начнется с минуты на минуту и гости уже занимают свои места в Вестминстерском аббатстве. И среди 2000 приглашенных гостей, которые будут наблюдать за церемонией, немало звезд. Кто именно уже прибыл на главное событие года, пишет Daily Mail.

В числе первых на коронацию прибыл известный британский актер Стивен Фрай и уже успел занять свое место.

Стивен Фрай уже занял свое место Фото: ВВС

Также на коронацию прибыла актриса Эмма Томпсон и певица Кэти Перри, которая будет выступать на праздничном концерте. Кэти оделась в соответствии с дресс-кодом, выбрав воздушную розовую шляпку, которая идеально подходила к ее костюму. Ее сопровождал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

Кэти Перри и Эдвард Эннинфул Фото: Getty Images

Певец Лайонел Ричи, который также будет выступать на концерте, уже прибыл в Вестминстерское аббатство.

Лайонел Ричи прибыл на коронацию короля Чарльза

Также на скамьях аббатства были замечены сэр Эндрю Ллойд Уэббер и Ник Кейв.

Эмма Томпсон Фото: Getty Images

Среди прибывших политиков уже были министр внутренних дел Суэлла Браверман, министр обороны Бен Уоллес и канцлер казначейства Джереми Хант. Также на коронацию прибыла одна из ближайших подруг покойной королевы Елизаветы леди Сьюзан Хасси.

Гости короля начали прибывать в аббатство с 7 утра — за четыре часа до церемонии. В Лондоне находятся около 100 глав государств, прибудут представители 203 стран. Украину будет представлять первая леди Елена Зеленская, которая накануне была приглашена на официальный прием и встретилась с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Она уже прибыла вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Елена Зеленская уже прибыла на коронацию короля Чарльза Фото: Getty Images

Тем временем, Вестминстерское аббатство уже украшено с торжеству, на балконе Букингемского дворца уже расстелили ковер.

Королева-консорт Камилла лишь ненадолго появилась на публике, когда утром вместе с мужем присутствовала на последней репетиции в аббатстве. По словам источников, она предпочла не присутствовать ни на одном из других публичных мероприятий рядом с ним, предпочитая "подстраиваться под себя", а также следить за тем, чтобы "день был посвящен ее мужу".

"Она любит его безоговорочно и всегда хочет, чтобы он сиял", — сказал друг Камиллы.

Прошлой ночью пара удалилась, чтобы насладиться частным ужином в своем лондонском доме Кларенс-Хаус.

"Затишье перед бурей — возможно, как в переносном, так и в буквальном смысле", — сказал друг королевы-консорта, намекая на пасмурный прогноз погоды в день коронации.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри не появится на балконе со своей семьей и его не будет на шествии. А в Вестминстерском аббатстве он будет сидеть вместе с прочими гостями.