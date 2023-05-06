Принц Гарри не выйдет на балкон во время коронации и его не будет на фото. Где он появится?

Гарри не будет на официальных фотографиях, на семейном обеде, он даже не будет принимать участие в процессии.

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Принц Гарри, который тайно прибыл на коронацию отца, короля Чарльза III, накануне вечером, как ожидается, практически не появится на публике. Желающие увидеть его, должны будут внимательно следить за гостями в Вестминстерском аббатстве, потому что только там и представится шанс увидеть принца-изгоя, как его уже прозвали СМИ. Об этом пишет Daily Mail.

Ожидается, что принц Гарри не будет играть никакой роли в сегодняшних торжествах по случаю коронации. Он не выйдет на балкон, чтобы приветствовать народ вместе с прочими членами своей семьи, также он не будет принимать участие в процессии, не появится на семейном обеде и его не будет на официальных фото.

Даже в Вестминстерском аббатстве принц Гарри будет сидеть среди прочих гостей, а не со своей семьей.

Источники сообщили, что у принца "нет планов" присоединиться к королевской семье в Букингемском дворце.

Трансляция коронации Чарльза III

Принц Гарри прилетел в Великобританию рейсом American Airlines в пятницу. Причем, и его отбытие из США и прибытие на родину было весьма секретным. Герцог Сассекский не появлялся на публике в течение нескольких дней, и не было никаких признаков того, что он покидает свой калифорнийский особняк или прибывает в Великобританию. Он прибыл обычным коммерческим рейсом AA136 American Airlines. Обычно он пользуется частными рейсами, но его за это неоднократно критиковали.

Букингемский дворец объявил в прошлом месяце, что он будет присутствовать, и ожидалось, что он прилетит перед коронацией и проведет ночь в коттедже Фрогмор в поместье Виндзор.

Источники подчеркнули, что он будет "въезжать в Великобританию и выезжать из нее через 24 часа". Он планирует вернуться в США сразу после коронации, чтобы быть с Меган на четвертом дне рождения их сына Арчи.

Инсайдеры прошлой ночью заявили, что не исключают, что у него будет незапланированная душевная беседа с отцом после того, как он приземлится в Великобритании.

"Конечно, никогда нельзя говорить никогда. Все возможно, особенно с ним. И Его Величество, несмотря ни на что, любит своего сына", — сообщил источник.

Но другие посчитали, что это крайне маловероятно.

"Честно говоря, кажется немного бессмысленным, что он там. Его место в иерархии не может быть яснее. Посещение коронации, вероятно, правильное решение для него в долгосрочной перспективе. По крайней мере, он может сказать, что пришел и приложил усилия, чтобы быть с отцом в его важный день… Но красная ковровая дорожка определенно не расстилается, и в нынешнем виде он будет просто еще одним членом собрания", — сообщил другой источник.

Букингемский дворец в прошлом месяце объявил, что "рад подтвердить", что Гарри будет присутствовать на церемонии своего отца. Были месяцы спекуляций по поводу того, примет ли он участие в коронации и будет ли присутствовать Меган Маркл.

Это произошло после того, как в декабре герцог и герцогиня Сассекские выпустили документальный сериал Netflix из шести частей, в котором они предположили, что Уильям попал в ловушку, и утверждали, что королевская семья плохо относилась к ним.

Напомним, если вы хотите посмотреть прямую трансляцию коронации короля Чарльза, то Фокус писал о том, какие ресурсы подходят для этого лучше всего.