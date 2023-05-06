Елена Зеленская в нежно-мятном платье прибыла на коронацию Чарльза ІІІ (фото)

Первая леди и премьер-министр Денис Шмыгаль приехали в Вестминстерское аббатство, где будет происходить историческое событие.

Елена Зеленская прибыла на коронацию Чарльза ІІІ в сопровождении премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом стало известно из прямой трансляции исторического события.

Первая леди Украины и глава правительства приехали в Вестминстерское аббатство в Лондоне, где старший сын покойной королевы Елизаветы II официально станет королем.

Для мероприятия жена Владимира Зеленского выбрала нежно-мятное платье, которое объединила с пальто в тон основного наряда. К образу она добавила лаконичные украшения в виде жемчужных сережек и подвески.

Волосы Елена Зеленская уложила привычным для себя способом и сделала легкий макияж. А на ногах первой леди Украины — белоснежные туфли-лодочки.

Елена Зеленская в Лондоне Фото: Getty Images

Тем временем Денис Шмыгаль был в классическом черном костюме с галстуком.

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль в Лондоне Фото: Getty Images

Официальные представители Украины вышли из авто и вместе вошли в Вестминстерское аббатство.

Елена Зеленская и Денис Шмыгаль в Лондоне Фото: Скріншот Елена Зеленская и Денис Шмыгаль в Лондоне Фото: Скріншот

6 мая 2023 года 74-летний Чарльз III официально станет королем Великобритании. Он принял престол после смерти своей матери Елизаветы II в сентябре 2022.

Напомним, Елена Зеленская в рамках визита в Великобританию встретилась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его супругой Акшатой Мурти.

Также Фокус писал о встрече первой леди Украины с супругой президента США и Кейт Миддлтон.