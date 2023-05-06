Елена Зеленская в нежно-мятном платье прибыла на коронацию Чарльза ІІІ (фото)
Первая леди и премьер-министр Денис Шмыгаль приехали в Вестминстерское аббатство, где будет происходить историческое событие.
Елена Зеленская прибыла на коронацию Чарльза ІІІ в сопровождении премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом стало известно из прямой трансляции исторического события.
Первая леди Украины и глава правительства приехали в Вестминстерское аббатство в Лондоне, где старший сын покойной королевы Елизаветы II официально станет королем.
Для мероприятия жена Владимира Зеленского выбрала нежно-мятное платье, которое объединила с пальто в тон основного наряда. К образу она добавила лаконичные украшения в виде жемчужных сережек и подвески.
Волосы Елена Зеленская уложила привычным для себя способом и сделала легкий макияж. А на ногах первой леди Украины — белоснежные туфли-лодочки.
Тем временем Денис Шмыгаль был в классическом черном костюме с галстуком.
Официальные представители Украины вышли из авто и вместе вошли в Вестминстерское аббатство.
6 мая 2023 года 74-летний Чарльз III официально станет королем Великобритании. Он принял престол после смерти своей матери Елизаветы II в сентябре 2022.
Напомним, Елена Зеленская в рамках визита в Великобританию встретилась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его супругой Акшатой Мурти.
Также Фокус писал о встрече первой леди Украины с супругой президента США и Кейт Миддлтон.