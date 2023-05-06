Джилл Байден и ее внучка выбрали наряды в украинских цветах на коронацию Чарльза III

Жена и внучка американского президента Джо Байдена выбрали желтый и голубой ансамбли.

Первая леди США Джилл Байден вместе с внучкой Наоми приехала в Вестминстерское аббатство на коронацию Чарльза III. Американски своим видом явно продемонстрировали гостям церемонии поддержку Украины, противостоящей российской агрессии, выбрав символические цвета своих ансамблей.

Так, Джилл надела светло-синий костюм, состоящий из юбки чуть ниже колен и жакета с боковым запахом, дополнив образ такого же цвета заколкой-бантом в волосах и светлыми туфлями с клатчем.

Наоми в свою очередь надела элегантное желтое платье с соответствующей накидкой сверху и ободок с цветами, оставив волосы распущенными.

Первая леди США и ее внучка Фото: Getty

Родные президента США присутствовали накануне и на приеме в Букингемском дворце. Джилл выглядела ослепительно в черном наряде с крупным цветочным принтом, а Наоми – в зеленом монохромном ансамбле.

Всего на коронацию Чарльза приглашены около 2300 гостей, среди которых – и первая леди Украины Елена Зеленская. Это – существенно меньше, чем было на коронации Елизаветы II более 70 лет назад. Тогда на церемонию приехали около 8000 приглашенных. Однако, как известно, Чарльз III решил сделать свою коронацию менее затратной.

Ранее Фокус писал, что жена князя Монако Шарлен нарушила королевский дресс-код, появившись на приеме в Букингемском дворце в наряде, которые не совсем соответствует дресс-коду.