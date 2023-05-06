Короли и королевы: кто посетил прием Чарльза ІІІ за день до коронации (фото)
На мероприятии появились представители монарших семей Европы и Азии.
Накануне своей коронации Чарльз ІІІ организовал официальный прием монарших персон в Букингемском дворце. Фокус рассказывает о самых ярких появлениях королей и королев на мероприятии.
Королева Летиция и король Филипп
Испанские монаршие особы появились на предкоронационном приеме в элегантных образах. Жена монарха выбрала платье от Виктории Бекхэм за более чем 37 тысяч гривен.
Княгиня Шарлен и князь Альбер
Официальные представители княжества Монако также посетили мероприятие в Лондоне. Впрочем, жена князя Альбера нарушила дресс-код Букингемского дворца.
Король Абдалла и королева Рания
Монаршие представители Иордании были в гармонических образах. Жена короля выбрала элегантное шоколадное платье.
Король Карл Густав с дочерью
Король Швеции Карл XVI Густав прибыл на предкоронационный прием в компании своей дочери, принцессы Виктории. Она продемонстрировала ярко-розовое платье, выделявшееся среди образов других представителей монархий.
Кронпринц Хокон и принцесса Матте-Марит
Представители Норвегии, кронпринц Хокон и принцесса Матте-Марит, вошли в Букингемский дворец, держась за руки.
Принц Фредерик и принцесса Мэри
Принц Дании Фредерик выбрал для мероприятия классический костюм, гармонично смотревшийся с ярким образом его жены принцессы Мэри.
Король и королева Бутана
Пятый король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и его жена прибыли на событие в традиционных для своей страны образах.
Также Фокус писал об образе Кейт Миддлтона на предкоронационном приеме.