Затмила королеву. Кейт Миддлтон появилась на коронации Чарльза III в невероятном образе

Принцесса Уэльская нашла, чем заменить тиару на коронации Чарльза III. Ее наряд стал одним из самых обсуждаемых.

Не секрет, что среди всех гостей коронации Чарльза III публика больше всего ждала появления принцессы Уэльской, известной умением привлечь к себе внимание умело выбранным нарядом. И в этот раз жена принца Уильяма не подвела. Более того, своим появлением она даже затмила новую королеву Великобритании, пишет Hello.

В Вестминстерское аббатство Кэтрин приехала в длинном белом платье из шелкового крепа цвета слоновой кости с вышивкой от Alexander McQueen. Принцесса Кейт воздала должное Соединенному Королевству вышивкой с изображением розы, чертополоха, нарцисса и трилистника. Поверх него она накинула темно-синюю мантию Королевского Викторианского ордена с алой каймой. Вместо тиары принцесса Кейт носила головной убор с трехмерной вышивкой в виде листьев от Jess Collett x Alexander McQueen, а ее серьги были трогательной данью уважения покойной матери принца Уильяма: жемчужные и бриллиантовые украшения принадлежали Диане, принцессе Уэльской. Будущая королева также надела гирляндное ожерелье королевы Елизаветы II, которое Георг VI заказал для своей дочери принцессы Елизаветы в 1950 году.

Принц и принцесса Уэльские с детьми в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта была в ансамбле, который очень гармонировал с нарядом ее матери.

Принц Уильям надел свою темно-синюю мантию Ордена Подвязки поверх красной парадной формы валлийских гвардейцев в качестве полковника полка. Плащ, который он каждый год надевает на июньскую церемонию вручения Ордена Подвязки в Виндзоре, сделан из темно-синего шелкового бархата с белыми атласными лентами и подкладкой из белой тафты.

Во время церемонии принц Уэльский возьмет руку своего отца и скажет:

"Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь вам в своей верности, а веру и правду я буду нести вам, как ваш сюзерен. Да поможет мне Бог",

Наследник престола – единственный член королевской семьи, который отдаст дань уважения королевской крови, также описываемую как "слова верности", после архиепископа. Отметим, что Уильям пошел по стопам своего деда, покойного герцога Эдинбургского, который во время церемонии в 1953 году поклялся быть "сюзереном жизни и здоровья" королевы Елизаветы II.

По окончании церемонии король Чарльз вместе с королевой Камиллой проследует в карету Gold State Coach для коронационной процессии обратно в Букингемский дворец.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон на предкоронационных торжествах появлялась в нарядах цветов британского флага.