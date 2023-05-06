Княгиня Монако Шарлен появилась на коронации Чарльза ІІІ в странном образе (фото)

Монаршая персона совершила редкий выход на публику.

Княгиня Монако Шарлен появилась на коронации Чарльза III в странном образе в компании своего мужа, князя Альбера. Об этом пишет Hola.

Жена монарха украсила коронацию старшего сына Елизаветы II редким публичным появлением.

45-летняя Шарлен и ее муж, князь Монако Альберт, вместе пришли на церемонию коронации Чарльза III и королевы Камиллы 6 мая 2023. На историческое событие мама двух надела пиджак кремового оттенка с акцентным шлейфом и юбку по лодыжки.

Она соединила элегантный костюм с соответствующим беретом и острыми каблуками, держа в руках мерцающий золотой клатч.

Тем временем Альберт по-королевски облачился в военную форму.

Княгиня Шарлен и князь Альбер Фото: Getty Images

Выход Шарлен состоялся более чем через год после того, как она была госпитализирована в ее родной стране Южной Африке из-за ЛОР-инфекции. В ноябре 2021 она отошла от своих королевских обязанностей, чтобы пройти лечение в неизвестном месте за пределами Монако.

В то время как Шарлен в большинстве своем молчала о ее проблемах со здоровьем, Альберт объяснил, что ее болезнь — кульминация "нескольких факторов, которые являются частными делами".

Княгиня Шарлен и князь Альбер Фото: Getty Images

Напомним, княгиня Шарлен нарушила дресс-код Букингемского дворца.

Также Фокус писал о гостях предкоронационного приема Чарльза ІІІ.