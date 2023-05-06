Будущий король. Принц Джордж исполнил роль почетного пажа на коронации короля Чарльза III

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма нес мантию своего дедушки на коронации.

Принц Джордж получил важную роль в церемонии коронации короля Чарльза III. Он стал самым юным из почетных пажей, которые несли мантию короля. Об этом пишет Daily Mail.

Девятилетний принц Джордж является самым известным из четырех пажей короля на его коронации.

К нему присоединились 13-летние Николас Барклай и лорд Оливер Чолмондели, и 12-летний Ральф Толлемач — все сыновья знатных семей, связанных с королевской семьей.

Принц Джордж был назначен почетным пажом короля Чарльза Фото: Getty Images

Джордж и прочие пажи надели традиционную униформу, впервые увиденную на коронации короля Эдуарда VII в 1902 году: алые туники, украшенные золотым кружевом и синими бархатными манжетами.

Эти особые наряды были впервые созданы Эде и Равенскрофтом во время правления покойной королевы.

Мальчики следовали за королем Чарльзом, когда он шел к месту коронации.

Все почетные пажи королевы-консорта происходят из семьи Ее Величества. Среди них ее внуки Гас и Луи Лопес, 13 лет, и Фредди Паркер Боулз, 13 лет. Ее внучатый племянник Артур Эллиот, 10 лет, является ее четвертым пажом.

Эти четверо одеты в несколько иной наряд, который отдает дань военной принадлежности Ее Величества. Гас и Артур носят одежду, основанную на униформе стрелков, главнокомандующим которых является Камилла.

Между тем, Луи и Фредди одеты в одежду, вдохновленную униформой гренадерской гвардии. Он повторяет элементы военной формы с золотыми манжетами.

Принц Джордж был назначен почетным пажом короля Чарльза Фото: Getty Images

Принц Джордж — самый молодой из будущих королей, сыгравший официальную роль в сегодняшней коронации, присутствовавший в качестве одного из четырех почетных пажей своего деда.

Этот выбор демонстрирует решимость Чарльза и Камиллы поставить верную семью и друзей в центр этого исторического события в Вестминстерском аббатстве — первой коронации в Англии с тех пор, как покойная королева была коронована в июне 1953 года.

Чарльз был коронован на христианской церемонии, которая имеет тысячелетнюю историю.

Принц Джордж был назначен почетным пажом короля Чарльза Фото: Getty Images

Гости короля начали прибывать в аббатство с 7 утра — за четыре часа до церемонии. Около 100 глав государств находятся в Лондоне с представителями 203 стран.

Принцесса Шарлотта и принц Луи также присутствуют на коронации короля Чарльза. Они сидят в первой ряду вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Наряд принцессы Шарлотты повторяет наряд принцессы Уэльской. Особе внимание привлек головной убор – украшение в виде диадемы из серебряной нити и хрусталя.