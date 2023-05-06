Принц Луи зевал во время коронации короля Чарльза III (фото, видео)

В очередной раз поведение младшего сына принца и принцессы Уэльских оставило в восторге королевских поклонников.

5-летний принц Луи появился в Вестминстерском аббатстве в Лондоне вместе со своими родителями, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, а также со своей старшей сестрой принцессой Шарлоттой. Об этом пишет PageSix.

Малыш, который попал в заголовки газет из-за своих выходок во время платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года, стоял рядом со своей мамой, которая следила за ним на протяжении всей церемонии. Поначалу Луи вел себя наилучшим образом, однако со временем он стал часто зевать.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Getty Images

Для многих его действия стали освежающим напоминанием о том, что даже королевские дети невосприимчивы к окружающему их великолепию и пышности.

В Twitter один пользователь пошутил: "Я здесь только из-за мимики принца Луи".

Другой добавил: "Я бы хотел, чтобы камера показывала больше принца Луи, его выражение лица делает эту семью".

Принц Луи занял свое место рядом с матерью после прохождения через аббатство, а через полтора часа его забрала няня.

Напомним, в прошлом году Луи попал в заголовки газет благодаря своему яркому поведению, которое он продемонстрировал на балконе во время Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Молодой член королевской семьи не только закрыл уши и кричал во время публичного события, но и выдвинул язык своей маме на конкурсе через три дня.

"Принц Луи затмевает всех", — восторгался один фанат. "Принц Луи, плачущий из-за того, что самолеты слишком громкие, несомненно, станет моим любимым моментом юбилея", — прокомментировал тогда другой.

Также Фокус писал, что принц Джордж исполнил роль почетного пажа на коронации короля Чарльза III.