Леди в бирюзовом. Кто такая Пенни Мордонт, которая несла меч на коронации короля Чарльза
Пенни Мордонт, член Парламента от консерваторов, стала первой в истории женщиной, которая исполняла важную роль на коронации.
Во время коронации короля Чарльза особенно выделялась леди в элегантном зеленом наряде и соответствующем головном уборе, которая несла меч перед королем и вручала его монарху, сидящему на троне. Это была Пенни Мордонт, член Парламента от консерваторов, также занимающая пост лорда-председателя Тайного совета. Об этом пишет Daily Mail.
Пенни стала первой женщиной в истории, которая принимала настолько важное участие в коронации. Впрочем в прошлом году она вошла в историю, когда стала первой женщиной, которая официально объявила о смерти королевы Елизаветы и провозгласила Чарльза новым королем Великобритании.
На коронации короля Чарльза ей была отведена важная роль. Она несла государственный меч и участвовала в символической процедуры выкупа.
Одетая в бирюзово-зеленое платье с золотой отделкой за 2000 фунтов стерлингов от бренда Safiyaa, Пенни пронесла Государственный меч 17-го века в аббатство, прежде чем вручить его королю на его троне.
Меч с замысловатыми деталями был изготовлен для коронации Георга IV в 1821 году. Он инкрустирован бриллиантами, рубинами и изумрудами и украшен украшенными драгоценными камнями розами, чертополохом и трилистниками.
Меч был благословлен архиепископом Кентерберийским, а затем передан королю.
Меч был доставлен в Вестминстерское аббатство старшиной Эми Тейлор, которая стала первой женщиной, взявшей на себя обязанность доставить меч в аббатство после того, как ее выбрали представлять военнослужащих в знак уважения к военной карьере короля.
Меч, символизирующий королевскую власть, поместили в правую руку короля, затем прикрепили к поясу, а затем отстегнули.
Затем король выступил вперед и предложил меч старшему священнику, который положил его на алтарь.
Затем меч был "выкуплен" Мордонт, которая положила символические деньги на блюдо для милостыни, прежде чем вытащить меч из ножен и нести его обнаженным.
Пенни Мордонт занимала пост министр обороны Великобритании с 1 мая по 24 июля 2019 года. Также она является лидером Палаты общин и лордом-председателем Тайного совета с 6 сентября 2022 года.
Когда был сформирован кабинет Риши Сунака, Пенни Мордонт сохранила прежние должности.
Напомним, после коронации, которая прошла в Вестминстерском аббатстве, Чарльз III официально стал королем Великобритании, а также 14 государств, входящих в Содружество.
До недавнего времени их было 15, однако в 2021 году островное государство Барбадос официально вышло из-под власти британской короны, став республикой.