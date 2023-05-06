Принцесса Анна верхом возглавила процессию военнослужащих на коронации старшего брата (видео)

Принцесса, надевшая военную форму, пошутила, что это решило ее проблему с выбором наряда.

72-летняя принцесса Анна сыграла важную роль на коронации своего старшего брата, короля Чарльза. Она возглавляла процессию военнослужащих по пути в Букингемский дворец в качестве "Gold-Stick-in-Waiting". Эта должность исторически доверялась человеку, которой обеспечивал личную безопасность монарха. Об этом пишет People.

Эта привилегия берет свое начало со времен династии Тюдоров, когда два офицера — "Золотой жезл" и "Серебряный жезл" — располагались рядом с монархом, чтобы защитить его или ее от опасности.

По словам королевского инсайдера, когда Чарльз III попросил сестру взять на себя эту роль, принцесса Анна была "невероятно польщена". У короля и его сестры очень близкие отношения, и она всегда поддерживала его, так что, назначив ее на эту роль в своей коронации, он отблагодарил ее за "верность и непоколебимую преданность долгу".

Принцесса Анна и ее супруг вице-адмирал Тимоти Лоренс Фото: Getty Images

Так что на коронацию дочь королевы Елизаветы прибыла в военной форме Blues and Royals с темно-зеленой мантией с белой подкладкой из тафты, в треуголке с кранным плюмажем и многочисленными наградами. Она была в брюках и сапогах с золотыми шпорами.

По дороге в Вестминстерское аббатство ее сопровождал вице-адмирал Тимоти Лоренс, ее второй муж.

И на самой церемонии принцесса Анна стала звездой, так как она сидела прямо перед принцем Гарри, и ее плюмаж закрывал лицо принца практически на протяжении всей церемонии.

А когда после коронации король Чарльз с королевой Камиллой заняли место в золотой карете, то единственная дочь Елизаветы II возглавила процессию из шести тысяч военных и ехала верхом. Она сняла свой бархатный плащ и щеголяла в военной форме.

Принцесса Анна верхом на коне

Принцесса Анна обычно редко дает интервью, но перед коронацией брата она призналась, что была рада получив важную роль в коронации. Ведь это избавило ее проблемы выбирать подходящий наряд для церемонии.

"Меня спросили, не хочу ли я сыграть эту роль для этой коронации, и я согласилась. Не в последнюю очередь это решает мою проблему с одеждой", — пошутила принцесса.

Принцесса Анна верхом на коне Фото: Getty Images

Конечно, роль принцессы Анны в коронационных мероприятиях на этом не заканчивается. Она также примет участие в общественных мероприятиях, а также в инициативе King's Big Help Out.

Анна и ее муж сэр Тимоти Лоуренс посетят уличную вечеринку в Суиндоне в воскресенье, а в понедельник они посетят гражданскую службу, посвященную местным волонтерам в Глостерском соборе. За службой последует короткий прием для приглашенных волонтеров и представителей добровольческих организаций со всего Глостершира.

Напомним, принц Гарри, который также присутствовал на коронации, сразу улетел обратно в США, чтобы успеть на день рождения своего сына Арчи. Отец, король Чарльз, приглашал его на торжественный ужин для членов семьи, но он решил покинуть Великобританию.