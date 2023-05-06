Принц Гарри летит обратно в США после коронации отца
Несмотря на то, что принца Гарри пригласили на обед в Букингемский дворец, он возвращается в США.
Принц Гарри поспешно покинул Лондон менее чем через час после того, как закончилась коронация его отца короля Чарльза III. Об этом пишет Page Six.
Сообщается, что 38-летний герцог Сассекский был "приглашен" на обед после коронации с другими членами королевской семьи, однако он решил вернуться в Калифорнию, чтобы успеть на день рождения своего сына принца Арчи.
Гарри находился в Великобритании менее 24 часов, а на коронацию он прибыл коммерческим рейсом вчера вечером. Он провел ночь во Фрогмор-коттедже — собственности, из которой Чарльз выгнал его и Меган Маркл в начале этого года.
Несмотря на сохраняющуюся напряженность в семье, Гарри присутствовал на церемонии своего отца. Тем не менее, автор мемуаров "Запасной" несколько раз подвергался пренебрежению во время мероприятия. Он сидел в третьем ряду скамеек в Вестминстерском аббатстве, где проходила коронация, и общался с принцессами Беатрис и Евгенией.
Первый ряд был зарезервирован только для работающих членов королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Напомним, на видео попала реакция принца Гарри на появление отца и брата на коронации.
Ранее Фокус писал о том, что королевская семья искренне обрадовалась отсутствию Меган Маркл на коронации.