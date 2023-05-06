Принцесса Евгения появилась на коронации короля Чарльза в бриллиантовом колье за 130 тысяч фунтов

А ее сестра принцесса Беатрис щеголяла в роскошных серьгах за 37 тысяч фунтов стерлингов.

На коронации короля Чарльза III дамы из королевской семьи появились в тщательно подобранных нарядах и роскошных украшениях. Так, сестры принцессы Беатрис и Евгения выбрали еще и очень дорогие украшения. Об этом пишет Daily Mail.

32-летняя беременная принцесса Евгения надела роскошное темно-синее свободное платье от бренда Asceno стоимостью 575 фунтов стерлингов, черный кардиган и дополнила образ туфлями оригинального фасона. На голове у нее была небольшая шляпка, а шею украшало роскошное бриллиантовое колье-чокер Albemarle из белого золота с бриллиантами стоимостью 130 000 фунтов стерлингов и серьги-подвески из белого золота с бриллиантами стоимостью 26 000 фунтов стерлингов от Garrard.

Принцессы Беатрис и Евгения надели дорогие украшения на коронацию короля Чарльза Фото: Getty Images

На коронацию она прибыла в одной машине со своим отцом, опальным принцем Эндрю. Несмотря на то, что он более не является работающим членом королевской семьи, он также брат короля Чарльза, а потому он присутствовал на коронации. К слову, его бывшая супруга, Сара "Ферги" Фергюсон, не была приглашена на коронацию.

Сестра Евгении, 34-летняя принцесса Беатрис появилась на коронации в ослепительном розовом платье от бренда Beulah стоимостью 695 фунтов стерлингов.

А образ она дополнила массивным головным убором и роскошными украшениями – серьгами-кольцами от бренда Garrard Blaze с розовыми сапфирами, рубеллитами и розовыми опалами.

Принцесса Беатрис была в ярком платье и дорогих серьгах Фото: Getty Images

Беатрис и Евгения присутствовали на коронации со своими супругами, и именно рядом с ними сидел принц Гарри. Им было отведено место в третьем ряду, как членам королевской семьи, которые не исполняют королевские обязанности.

На коронации принц Гарри сидел рядом с кузинами Фото: Getty Images

Но сестры отлично провели время. Накануне они посетили вечеринку в частном клубе Oswald's, где к ним присоединилась дочь принцессы Анны – 41-летняя Зара Тиндалл вместе со своим 44-летним мужем Майком Тиндаллом.

Известно, что на коронацию короля Чарльза приехали посмотреть около двух миллионов человек. Поезда в столицу Великобритании этим утром были переполнены.

Гости короля начали прибывать в аббатство с 7 утра — за четыре часа до церемонии. Среди гостей были и первая леди Украины Елена Зеленская в очаровательном наряде мятного цвета. Ее сопровождал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Случайно, или нет, но Вестминстерское аббатство было украшено в цветах украинского флага. Это также цвета флага покойной королевы Елизаветы, так что совпадения получилось удачным.

А первая леди США Джилл Байден с внучкой намеренно выбрали желтый и голубой наряды для коронации.