Кейт Миддлтон приехала на коронационный концерт в костюме за 106 тысяч гривен

Кэтрин осталась верна себе в подходе к выбору цвета ансамблей для появления на торжественных мероприятиях.

В Лондоне отгремел коронационный концерт на территории Виндзорского замка, собравший не только членов королевской семьи, но и десятки тысяч поклонников роялов. Принцесса Уэльская Кэтрин, которая в эти дни была не меньше в центре внимания, чем королевская чета, и в этот раз нарядилась так, что ее невозможно было не заметить.

На концерте она появилась со старшими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой, и с мужем, принцем Уильямом. На Кейт был роскошный ярко-красный костюм от ее любимого дизайнера Alexander McQueen с ассиметричным запахом и расклешенными брюками за 2 280 фунтов стерлингов (106,5 тыс. грн), дополнив наряд украшениями из золота с жемчугом от ювелирного дома Van Cleef.

Волосы будущей королевы спадали элегантными волнами на плечи, а макияж подчеркивал черты ее лица.

На концерте, который в общей сложности посетили 20 тысяч человек, выступил принц Уильям, посвятив свою речь отцу, а также благодарностям. Во время шоу показали видео, сделанное Хью Бонневиллем, актером "Аббатства Даунтон", где зрители увидели голливудскую звезду Тома Круза и искателя приключений Беара Гриллса. Серия заранее записанных зарисовок раскрыла малоизвестные факты о монархе.

Перед публикой также выступили Палома Фейт, Кэти Перри, Олли Мерс, певец Стив Уинвуд, чей внук Артур Элиот был одним из почетных пажей Камиллы, и Николь Шерзингер из The Pussycat Dolls.

Классикой присутствующих порадовали Андреа Бочелли, валлийский бас-баритон сэр Брин Терфель и китайский пианист Ланг Ланг.

Ранее Фокус писал, что для коронационных мероприятий Кейт Миддлтон выбирала наряды в цветах британского флага, отдав предпочтение белым, синим и красным ансамблям. Особенно шикарно Кэтрин выглядела в день коронации. Практически все ее основные костюмы и платья были пошиты брендом Alexander McQueen.