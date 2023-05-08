Раскрыта причина, почему подружку невесты принцессы Дианы не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ

55-летняя Индия Хикс не только была подружкой невесты на свадьбе Чарльза ІІІ и принцессы Дианы, она также крестница нового британского короля.

Одну из подружек невесты принцессы Дианы не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ. Об этом пишет Daily Mail.

Индия Хикс, крестная дочь нового монарха Великобритании, появилась во время освещения события BBC, обсуждая отсутствие своего приглашения.

55-летняя Индия ранее заявляла, что это "увлекательно", что монарх, которого она описала как "внимательного и терпеливого мужчину", решил сократить количество аристократов в списке, вместо этого пригласив "обычных" людей с достижениями в разных сферах.

Впрочем, обозреватель издания Сара Вайн утверждает, что Индия и ее мать Памела Хикс были не просто так исключены из списка.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Леди Памела Хикс, чей отец, граф Маунтбеттен из Бирмы, был дядей принца Филиппа, является одной из двух подружек невесты на свадьбе королевы Елизаветы II и принца Филиппа в 1947 году.

Сара Вайн утверждала, что отсутствие приглашения связано с тем, что отец леди Памелы Маунтбеттен "убеждал королеву не разрешить Чарльзу жениться на Камилле".

Сара сказала: "Я не думаю, что Чарльз забыл".

Индия, проводящая большую часть своего времени на Барбадосе, надела роскошное кремовое платье и твидовый пиджак в тон, чтобы сделать фотографии у Букингемского дворца, которыми она поделилась в соцсетях.

В подписи к изображениям она рассказала, что была на телевидении, рассказывая о благотворительном фонде Чарльза The Princes Trust.

Индия Хикс

Напомним, кто еще не посетил коронацию Чарльза ІІІ.