"Мы гордимся тобой": принц Уильям посвятил трогательную речь Чарльзу ІІІ (видео)

Принц Уэльский станет следующим королем Великобритании.

Принц Уильям посвятил трогательную речь Чарльзу ІІІ во время коронационного концерта. Об этом сообщает Sky News.

Следующий король Великобритании трогательно отдал должное своему отцу, сказав: "Папа, мы все так гордимся тобой". Он также сказал монарху, что не сомневается, что покойная королева Елизавета, его "очень гордая мать", будет "с нежностью" смотреть с небес.

Принц Уэльский произнес свою эмоциональную речь из Виндзорского замка, когда британцы праздновали коронацию Чарльза ІІІ и королевы Камиллы официальным коронационным концертом.

Принц Уильям

Мероприятия, посвященные субботней коронации, завершились "днем служения", получившим название "Большая помощь", когда члены королевской семьи присоединяются к волонтерам по всей стране.

Принц Уэльский, который в последние годы становится все более уверенным публичным оратором, начал свою речь словами: "Добрый вечер, ваши Величества. Добрый вечер, Виндзор!"

Поблагодарив всех, кто помог сделать вечер таким особенным, Уильям сказал, что хочет "сказать несколько слов о своем отце и о том, почему он считает, что эти выходные так важны".

Отец троих не удержался, чтобы не пошутить об одной из любимых песен концертной звезды Лайонела Ричи, сказав: "Не волнуйся, в отличии от Лайонела, я не буду продолжать всю ночь".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям признался, что его отцу было тяжело носить корону.

Также Фокус писал о роли принца Джорджа в коронации Чарльза ІІІ.