Евровидение-2023: когда и где смотреть полуфиналы и гранд-финал конкурса

Церемония открытия конкурса "Евровидение-2023" состоялась 7 мая, и участники прошлись перед фотографами и публикой по дорожке цвета морской волны.

В Ливерпуле (Великобритания) состоялось открытие 67-го международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Несмотря на то, что Украина в прошлом году одержала на нем первое место, проведение мероприятия перенесли в страну, участник от которой, Сэм Райдер, стал вторым. 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что "Евровидение-2023" не будет проведено в Украине из-за войны. 25 июля 2022 года ЕВС подтвердил, что конкурс состоится в Великобритании. Случай, когда "Евровидение" не проводится в стране-победительнице, – второй, начиная с 1980 года. Тогда он прошел в городе Гаага (Нидерланды), в местном Дворце конгрессов, несмотря на победу Израиля годом ранее. Нидерландский вещатель согласился принять конкурс после того, как Израиль заявил, что не сможет провести Евровидение второй год подряд.

Евровидение-2023: кто участвует

В конкурсе участвуют 37 стран. На 200-метровую бирюзовую ковровую дорожку в день открытия, 7 мая, артисты выходили в том порядке, в котором будут выступать. От участия отказались Болгария, Северная Македония и Черногория, объяснив свое решение нехваткой финансирования. Не будет на конкурсе России, членство которой EBU приостановил в прошлом году, а Беларусь была дисквалифицирована годом ранее за нарушение прав человека в стране.

Украину на "Евровидении-2023" представляет коллектив TVORCHI. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни не будут выступать в полуфиналах, а сразу проходят в финал как делегаты страны-победителя, согласно условиям конкурса.

Когда смотреть первый полуфинал "Евровидения-2023"

Первый полуфинал "Евровидения-2023" состоится 9 мая на арене Liverpool, второй – 11 мая, а победители будут названы 13 мая. Ведущими церемонии открытия стали украинец Тимур Мирошниченко, знакомый зрителям по национальному отбору "Евровидения", и британская хоккеистка на траве Сэм Куэк. Кроме того, Мирошниченко будет вести трансляцию из эпицентра событий и появляться во вставках во время полуфиналов и гранд-финала. Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина станет одной из ведущих полуфиналов конкурса, а также гранд-финала. Компанию ей составят британские певица Алиша Диксон и актриса Ханна Веддингем, а в финале присоединится четвертый ведущий Грэм Нортон, который комментирует мероприятие в Великобритании с 2009 года.

Юлия Санина – одна из четырех ведущих "Евровидения-2023"

Где смотреть Евровидение-2023 олнлайн

"Евровидение-2023" смотреть онлайн можно на следующих ресурсах:

YouTube-канал песенного конкурса "Евровидение";

сайты "Суспільне. Культура" и "Суспільне Євробачення";

YouTube-канал Евровидение Украина;

официальная страница "Евровидение-2023" в Facebook.

Из нововведений в этом году – то, что прямой эфир можно будет посмотреть и в приложении "Дія". Для этого пользователю нужно будет зайти в раздел "Услуги", выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".

Трансляция "Евровидения-2023" (первый полуфинал) начнется 22:00 9 мая по киевскому времени.

В 2022 году конкурс "Евровидение", который проходил в итальянском Турине, выиграла украинская группа Kalush Orchestra c песней "Stefania". Этот коллектив и Джамала выступят в финальном шоу, в котором зрители также увидят Верку Сердючку, Go_A и Тину Кароль. Что касается певицы Русланы, которая ранее говорила, что ее не пригласили на конкурс, то она таки появится на "Евровидении-2023". Ее выдеовыступление, заранее записанное в Киеве, покажут в гранд-финале во время прямого эфира. Артистка символически "соединит" Украинскую столицу и Ливерпуль, ее появление будет отображать тему конкурса "Объединенные музыкой".

Руслана анонсировала эксклюзивные истории о "Евровидении-2023" в своем TikTok

Ранее Фокус писал, что когда TVORCHI прилетели в Ливерпуль, в аэропорту их вместе с делегацией встретил мэр-лорд Рой Глэдден, а местный хор исполнил гимн Украины.