TVORCHI прибыли в Ливерпуль на Евровидение-2023: готовятся впервые выйти на сцену (фото)

В аэропорту британского города, который в этом году принимает Евровидение, украинских исполнителей вместе с делегацией встретил мэр-лорд Рой Глэдден, а местный хор исполнил гимн Украины.

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Представители Украины на песенном конкурсе Евровидение-2023 — дуэт Tvorchi вместе с делегацией прибыли в британский Ливерпуль и начали подготовку к первой репетиции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал "Євробачення Україна" 4 мая.

В ночь на четверг украинская делегация вместе с артистами приземлилась в аэропорту города Ливерпуль. Их там встретил лорд-мэр Рой Глэдден с местным хором под гимн Украины и пожелал удачи на конкурсе.

Украинская делегация прибыла в Ливерпуль на Евровидение Фото: Суспiльне Украинская делегация прибыла в Ливерпуль на Евровидение Фото: Суспільне

"Слышать гимн Украины в такое время – трогательно до слез", — заявили участники коллектива.

Украина на Евровидении 2023 — что известно

Благодаря победе группы Kalush Orchestra в 2022 году, Украина стала одним из организаторов песенного конкурса этого года. Из-за полномасштабной войны, которую начала Российская Федерация, конкурс было принято не проводить в Украине, ведь это все еще небезопасно. Пройдет 67-й конкурс в британском городе Ливерпуль.

В четверг, 4 мая, в 17:40 состоится первая репетиция дуэта Tvorchi на большой сцене Евровидения. Именно в этот день поклонники смогут увидеть небольшие фрагменты из выступления, которое готовилось практически полгода, с момента победа коллектива на Национальном отборе.

Благодаря прошлогодней победе, Украине не нужно проходить испытание в виде полуфиналов — мы автоматически попадаем в большой финал вместе с еще пятью странами — Германией, Францией, Италией, Испанией и Великобританией. Представители этих государств также проведут свои первые репетиции в этот день, а вот полуфиналисты репетируют уже практически неделю.

Шансы TVORCHI на победу: что думают букмекеры

Финал Евровидения 2023 состоится в субботу, 13 мая, но все мероприятия, посвященные песенному конкурсу, начинаются задолго до этой даты. Страны-участницы выбирают представителей при помощи закрытых и Национальных отборов, которые длятся до средины марта.

А вот букмекерские ставки открываются еще раньше. До конца февраля Украина занимала первое место в списке претендентов на победу. После этого ее обогнала Швеция с певицей Loreen (победительница Евровидения-2012) и Финляндия с артистом Käärijä. Таким образом коллектив Tvorchi третьи в списке претендентов на победу с шансом в 5%.

Как оцениваются шансы Украины на песенном конкурсе в Ливерпуле Фото: Скриншот

Напомним, 26 апреля король Чарльз и королева Камилла открыли сцену "Евровидения-2023", а также познакомились со своей представительницей Мэй Мюллер и ведущими конкурса.

28 марта Министр культуры и информационной политики призвал организаторов не молчать о войне в Украине со сцены конкурса Евровидение в Ливерпуле.