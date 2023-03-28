Нельзя молчать о войне на "Евровидении-2023": глава МКИП Ткаченко обратился к организаторам

Министр культуры и информационной политики призвал не молчать о войне в Украине со сцены конкурса в Ливерпуле.

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27 марта глава МКИП Александр Ткаченко призвал коллег из Великобритании, чтобы во время проведения песенного конкурса "Евровидение-2023" со сцены публично прозвучало слово "война", из-за которой песенный конкурс не будет проводиться на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте МКИП.

В понедельник министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко вместе с Галиной Григоренко, заместителем министра, провели онлайн-переговоры с партнерами по организации международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

"Для нас важно, чтобы во время Евровидения-2023 в Ливерпуле звучало честное слово "война". Так же это должно быть важно для всего мира. Который должен понимать, почему мы не можем осуществлять свое законное право на проведение Евровидения-2023 в Украине – из-за брутальной агрессии россии", — призвал Ткаченко принимающую сторону конкурса.

Во время переговоров Ткаченко отметил, что программа должна быть мощной и представлять культуру и дух Украины, что станет возможно благодаря синергии стран-партнеров.

"Очень рад, что Великобритания заняла второе место и принимает Евровидение-2023 за нас и для нас. Спасибо ВВС, властям города Ливерпуль, Европейскому языковому союзу (EBU), властям Великобритании, НСТУ за проделанную работу", — сказал министр.

Группа Kalush Orchestra победила в прошлогоднем конкурсе, но из-за войны фестиваль не смогут провести в Украине Фото: NTB scanpix

По информации ведомства, во время онлайн-встречи участники привели данные соцопроса, по результатам которого выяснилось, что просмотр Евровидения делает человека счастливее на 30%.

Песенный конкурс "Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Участие в полуфиналах музыкального конкурса примут представители 31 страны. Два полуфинала запланированы на 9-е и 11-е мая. Финал конкурса состоится 13 мая.

Напомним, в середине марта стало известно, что Украина впервые за пару месяцев утратила лидирующее место в букмекерском рейтинге.

В конце февраля министерство культуры Великобритании объявило, что бесплатно предоставит 3000 билетов на все 9 этапов конкурса, включая финал, для украинских беженцев.