Евровидение 2023. Украина утратила 1-е место в рейтинге: есть ли повод волноваться?

Украина впервые за пару месяцев утратила лидирующее место в букмекерском рейтинге: кто наши конкуренты?

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Своих исполнителей представили две страны, побеждавшие на конкурсе "Евровидение" – это Швеция и Финляндия. Украина в букмекерском рейтинге сразу упала с первого места на третье, а ее шансы на победу – с 18% до 13%. Однако новые участники не настолько сильны, как кажется, в сравнении с нашим поп-дуэтом TVORCHI. Против нас — Лорин Зинеб Нора Талхауи, она же просто Loreen – 39-летняя шведская певица марокканско-берберского происхождения, которая победила на "Евровидении 2012". Но ее новая композиция Tattoo выглядит слабее хита-победителя Euphoria. После давней победы карьера Loreen в целом не задалась. А Ере Пеухенен (Jere Pöyhönen), более известный под псевдонимом Käärijä — Кяарийя – это финский рэпер. А рэп никогда не был в чести на "Евровидении".

Рассмотрим, насколько упали шансы на победу наших артистов?

Две сильные страны представили своих исполнителей – это Швеция и Финляндия. И сразу сместили Украину с первого места на третье.

Скриншот ставок букмекеров по "Евровидению-2023"

Швеция – один из рекордсменов "Евровидения", эта страна шесть раз побеждала на конкурсе. А Финляндия – единожды, но, пожалуй, эта была для нас очень запоминающаяся победа финских рокеров в страшных масках, потому что тогда – в 2007 – они опередили нашу Верку Сердючку, занявшую 2-е место.

Loreen: татуированная секс-бомба

В этом году Швецию представляет эффектная 39-летняя певица марокканско-берберского происхождения Лорин Зинеб Нора Талхауи или же просто Loreen, которая победила на конкурсе "Евровидение 2012".

Безусловно – это харизматичная исполнительница, но почему-то после той давней победы ее карьера в Швеции не задалась: хит Euphoria, с ярким хуком в припеве, оказался самым популярным. По сути, это участие в конкурсе – попытка осуществить перезагрузку популярности.

Из плюсов Loreen – у нее эффектный номер. Одежды на певице не много, это подчеркивает ее сексуальную фигуру, распущенные волосы. Loreen – босиком, с огромными ногтями на руках, такая женщина-кошка.

Над Loreen полог в виде квадрата, который как бы придавливает ее, но в течение номера квадрат поднимается все выше и выше и артистка получает все больше свободы.

Песня лирическая, о трудностях любви: "Пришло время прощаться. Я пройду огонь и воду, потому, что все, что меня волнует – это любовь. Но ты со мной навечно, как татуировка".

За три дня видео Loreen набрало 1 млн просмотров, что очень неплохо.

Loreen — Tattoo, Eurovision 2023

Käärijä: танцующий боксер

Второй артист, подвинувший Украину – это Ере Пеухенен, более известный под псевдонимом Käärijä – Кяарийя.

Käärijä исполняет рэп. И в этот раз тоже, но с танцевальным уклоном. Финн показывает в номере свой накачанный голый торс, на нем болеро кислотно-зеленого цвета.

На сцене Кяарийя мечется, как зверь по загону. Две пары в классических розовых танцевальных костюмах танцуют перед ним ча-ча-ча. Все очень экспрессивно, ритмично, мощно, но рэп – и в Африке рэп. Поэтому авторы композиции сделали правильный ход – в ней есть неплохой танцевальный припев.

Не то чтобы парень демонстрировал какие-то сверхвокальные данные, но Кяарийя как-то поет. И припев хоть и примитивный, но — в цепляющей манере танцевальных артистов 1990-х, типа немецкой группы Scooter или итальянца MO-DO (помните, из каждого угла раздавалось: "Ай, цвай, полицай").

То солист усаживается на четверку танцоров, то они его подхватывают и в финале торжественно поднимают над собой! Вроде бы, ничего нового и даже несколько примитивно, но сделано крепко и хореографически грамотно. И в формате "Евровидения", на наш взгляд, финн кажется более опасным соперником для украинцев, чем шведка: его видео набрало вполне заслуженные 2 млн просмотров.

Käärijä — Cha Cha Cha, Eurovision 2023

Кстати, его трек Cha Cha Cha в виде клипа был тоже интересно оформлен: Кяарийя тут боксер, который регулярно получает в "табло" — от себя же в белом женском парике. Такой экзистенциальный конфликт! Хоть и простенько, но энергетика местами зашкаливает. Горячий финский парень!

При том, что до этого трека у Кяарийя на YouTube особо популярных треков не было (десятки тысяч просмотров). Значит, для него этот конкурс – реальный шанс вырваться наверх и рэпер будет использовать его на все сто.

Käärijä — Cha Cha Cha (Lyric Video), UMK23

TVORCHI: одно стальное сердце на двоих

Главный плюс нашего поп-дуэта TVORCHI, что они — что-то среднее между "сложностью" шведки и "простотой" финна.

TVORCHI – поп-группа, основанная в 2018 году композитором и аранжировщиком Андреем Гуцуляком и темнокожим вокалистом Джеффри Кенни.

Андрей родился в селе Вильховец, родина Джеффри Кенни – Нигерия. Оба имеют фармацевтическое образование. Их стиль — электронный фанк. У Кенни – приятный, обволакивающий голос, он пишет английские и украинские тексты, Гуцуляк сочиняет интересную музыку – в русле мировых трендов.

Ребята на сегодня выпустили четыре альбома и несколько хитов — они молодые, но уже опытные артисты. В 2021 году Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни стали триумфаторами музыкальной премии YUNA: они победили в номинациях "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".

Их трек Heart Of Steel написан в мае 2022 – под впечатлением борьбы "Азовцев". Идея, что у украинцев – стальное сердце, закаленное испытаниями войны. Но песня – не напрямую о войне, а о людях, которые находят в себе силы идти вперед, не сдаваться и в конечном итоге — побеждать.

В начале композиции идет "психоделический" звук, который Андрей извлекает из синтезатора. Он похож на сигнал тревоги. Затем следует достаточно внятный куплет, сопровождаемый мощными синтезаторными басами, как бы продолжается "раскачка" и должен был грянуть ударный припев. В этом месте у них в первой версии трека было "проседание" по звуку. Теперь ребята, словно учтя рекомендации Фокуса, сделали его более мощным — чувствуется "кач". А в финале они добавили драматизма при помощи скрипок.

За 6 дней видео TVOTCHI набрало 360 тыс. просмотров — пока меньше, чем у соперников. Хватит ли "модернизации" номера для победы – конкурс покажет!

TVORCHI — Heart Of Steel (Eurovision Version)

Мы еще вернемся к конкурсу, когда будут укомплектованы все участники, чтобы проанализировать всю музыкальную палитру и наши шансы.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая.