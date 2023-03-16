Євробачення 2023. Україна втратила 1-е місце в рейтингу: чи є привід хвилюватися?

Україна вперше за кілька місяців втратила перше місце у букмекерському рейтингу: хто наші конкуренти?

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Своїх виконавців представили дві країни, які перемагали на конкурсі "Євробачення" — Швеція та Фінляндія. Україна у букмекерському рейтингу одразу впала з першого місця на третє, а її шанси на перемогу — з 18 до 13%. Проте нові учасники не такі сильні, як здається, порівняно з нашим поп-дуетом TVORCHI. Проти нас Лорін Зінеб Нора Талхауї, вона ж просто Loreen — 39-річна шведська співачка мароккансько-берберського походження, яка перемогла на "Євробаченні 2012". Але її нова композиція Tattoo виглядає слабшою за хіта-переможця Euphoria. Після давньої перемоги кар'єра Loreen загалом не задалася. А Ере Пеухенен (Jere Pöyhönen), більш відомий під псевдонімом Käärijä — Кяарійя — це фінський репер. А реп ніколи не був в честі на "Євробаченні".

Розглянемо наскільки впали шанси на перемогу наших артистів?

Дві сильні країни представили своїх виконавців — це Швеція та Фінляндія. І одразу змістили Україну з першого місця на третє.

Скріншот ставок букмекерів з "Євробачення-2023"

Швеція — один із рекордсменів "Євробачення", ця країна шість разів перемагала на конкурсі. А Фінляндія — один раз, але, мабуть, це була для нас дуже незабутня перемога фінських рокерів у страшних масках, бо тоді — у 2007 — вони випередили нашу Вєрку Сердючку, яка посіла 2-е місце.

Loreen: татуйована секс-бомба

Цього року Швецію представляє ефектна 39-річна співачка мароккансько-берберського походження Лорін Зінеб Нора Талхауї або просто Loreen, яка перемогла на конкурсі "Євробачення 2012".

Безумовно — це харизматична виконавиця, але чомусь після тієї нещодавньої перемоги її кар'єра у Швеції не задалася: хіт Euphoria, з яскравим хуком у приспіві, виявився найпопулярнішим. По суті, ця участь у конкурсі — спроба перезавантажити популярність.

З плюсів Loreen — має ефектний номер. Одягу на співачці не багато, це підкреслює її сексуальну фігуру, розпущене волосся. Loreen — босоніж, з величезними нігтями на руках, така жінка-кішка.

Над Loreen полог у вигляді квадрата, який ніби притискає її, але протягом номера квадрат піднімається все вище і вище, й артистка отримує все більше свободи.

Пісня лірична, про труднощі кохання: "Настав час прощатися. Я пройду вогонь і воду, бо все, що мене хвилює — це кохання. Але ти зі мною надовго, як татуювання".

За три дні відео Loreen набрало 1 млн переглядів, що дуже непогано.

Loreen — Tattoo, Eurovision 2023

Käärijä: танцювальний боксер

Другий артист, який посунув Україну — це Ере Пеухенен, більш відомий під псевдонімом Käärijä — Кяарійя.

Käärijä виконує реп. І цього разу також, але з танцювальним нахилом. Фін показує в номері свій накачаний голий торс, на ньому болеро кислотно-зеленого кольору.

На сцені Кяарійя кидається, як звір по загону. Дві пари в класичних рожевих костюмах танцюють перед ним ча-ча-ча. Все дуже експресивно, ритмічно, потужно, але реп — і в Африці реп. Тому автори композиції зробили правильний хід — у ній є непоганий танцювальний приспів.

Не те, щоб хлопець демонстрував певні надвокальні дані, але Кяарійя якось співає. І приспів хоч і примітивний, але — в манері танцювальних артистів 1990-х, типу німецького гурту Scooter або італійця MO-DO (пам'ятаєте, з кожного кута лунало: "Айн, цвай, поліцай").

То соліст сідає на четвірку танцюристів, то вони його підхоплюють й у фіналі урочисто піднімають над собою! Начебто нічого нового і навіть дещо примітивно, але зроблено міцно і хореографічно грамотно. І у форматі "Євробачення", на наш погляд, фін здається більш небезпечним суперником для українців, ніж шведка: його відео набрало заслужені 2 млн переглядів.

Käärijä — Cha Cha Cha, Eurovision 2023

До речі, його трек Cha Cha Cha у вигляді кліпу був теж цікаво оформлений: Кяарійя тут боксер, який регулярно отримує в "табло" — від себе ж у білій жіночій перуці. Такий екзистенційний конфлікт! Хоч і простенько, але енергетика подекуди зашкалює. Гарячий фінський хлопець!

При тому, що до цього треку Кяарійя на YouTube особливо популярних треків не мав (десятки тисяч переглядів). Значить, для нього цей конкурс — реальний шанс вирватися вверх і репер використовуватиме його на всі сто.

Käärijä — Cha Cha Cha (Lyric Video), UMK23

TVORCHI: одне сталеве серце на двох

Головний плюс нашого поп-дуету TVORCHI, що вони — щось середнє між "складністю" шведки та "простотою" фіна.

TVORCHI — поп-група, заснована у 2018 році композитором та аранжувальником Андрієм Гуцуляком і темношкірим вокалістом Джеффрі Кенні.

Андрій народився у селі Вільховець, батьківщина Джеффрі Кенні — Нігерія. Обидва мають фармацевтичну освіту. Їхній стиль — електронний фанк. У Кенні — приємний, огортаючий голос, він пише англійські та українські тексти, Гуцуляк вигадує цікаву музику — у руслі світових трендів.

Хлопці на сьогодні випустили чотири альбоми та кілька хітів — вони молоді, але вже досвідчені артисти. У 2021 році Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні стали тріумфаторами музичної премії YUNA: вони перемогли у номінаціях "Найкращий поп-гурт", "Найкращий альбом" та "Найкращий електронний хіт".

Їхній трек Heart Of Steel написаний у травні 2022 — під враженням боротьби "Азовців". Ідея, що в українців — сталеве серце, загартоване випробуваннями війни. Але пісня — не безпосередньо про війну, а про людей, які знаходять у собі сили йти вперед, не здаватися і зрештою перемагати.

На початку композиції йде "психоделічний" звук, який Андрій витягує із синтезатора. Він нагадує сигнал тривоги. За ним — досить виразний куплет, що супроводжується потужними синтезаторними басами, ніби продовжується "розгойдування" і повинен був гримнути ударний приспів. У цьому місці в них у першій версії треку було "просідання" за звуком. Тепер хлопці, наче врахувавши рекомендації Фокусу, зробили його потужнішим — відчувається "кач". А у фіналі вони додали драматизму за допомогою скрипок.

За 6 днів відео TVORCHI набрало 360 тис. переглядів — поки що менше, ніж у суперників. Чи вистачить "модернізації" номера для перемоги — конкурс покаже!

TVORCHI — Heart Of Steel (Eurovision Version)

Ми ще повернемося до конкурсу, коли буде укомплектовано всіх учасників, щоб проаналізувати всю музичну палітру та наші шанси.

"Євробачення 2023" відбудеться у Ліверпулі (Велика Британія). Участь у півфіналах візьмуть представники 31 країни. Два півфінали пройдуть 9-го та 11 травня, а фінал конкурсу заплановано на 13 травня.