Не можна мовчати про війну на "Євробаченні-2023": голова МКІП Ткаченко звернувся до організаторів

Міністр культури та інформаційної політики закликав не мовчати про війну в Україні зі сцени конкурсу в Ліверпулі.

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27 березня глава МКІП Олександр Ткаченко закликав колег із Великобританії, щоб під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2023" зі сцени публічно прозвучало слово "війна", через яку пісенний конкурс не проводитиметься на території України. Про це повідомляється на офіційному сайті МКІП.

У понеділок міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко разом із Галиною Григоренко, заступницею міністра, провели онлайн-переговори з партнерами щодо організації міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі.

"Для нас важливо, щоб під час Євробачення-2023 у Ліверпулі звучало чесне слово "війна". Також це має бути важливо для всього світу. Який має розуміти, чому ми не можемо здійснювати своє законне право на проведення Євробачення-2023 в Україні — через брутальну агресію Росії", — закликав Ткаченко сторону конкурсу, що приймає.

Під час переговорів Ткаченко зазначив, що програма має бути потужною та представляти культуру та дух України, що стане можливим завдяки синергії країн-партнерів.

"Дуже радий, що Великобританія посіла друге місце і приймає Євробачення-2023 за нас і для нас. Дякую ВВС, владі міста Ліверпуль, Європейському мовному союзу (EBU), владі Великобританії, НСТУ за виконану роботу", — сказав міністр.

Гурт Kalush Orchestra переміг у минулорічному конкурсі, але через війну фестиваль не зможуть провести в Україні Фото: NTB scanpix

За інформацією відомства, під час онлайн-зустрічі учасники навели дані соцопитування, за результатами якого з'ясувалося, що перегляд Євробачення робить людину щасливішою на 30%.

Пісенний конкурс "Євробачення 2023" відбудеться у Ліверпулі (Велика Британія). Участь у півфіналах музичного конкурсу братимуть представники 31 країни. Два півфінали заплановані на 9 та 11 травня. Фінал конкурсу відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, в середині березня стало відомо, що Україна вперше за кілька місяців втратила перше місце у букмекерському рейтингу.

Наприкінці лютого міністерство культури Великобританії оголосило, що безкоштовно надасть 3 000 квитків на всі 9 етапів конкурсу, враховуючи фінал, для українських біженців.