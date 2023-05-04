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Культура

TVORCHI прибули до Ліверпуля на Євробачення-2023: готуються вперше вийти на сцену (фото)

Tvorchi, Євробачення, пісенний конкурс, українська делегація, артисти, пісенний конкурс
Фото: Суспiльне | Українська делегація прибула до Ліверпуля на Євробачення-2023

В аеропорту британського міста, яке цього року приймає Євробачення, українських виконавців разом із делегацією зустрів мер-лорд Рой Гледден, а місцевий хор виконав гімн України.

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Представники України на пісенному конкурсі Євробачення-2023 — дует Tvorchi разом із делегацією прибули до британського Ліверпуля та розпочали підготовку до першої репетиції. Про це повідомив офіційний Telegram-канал "Євробачення Україна" 4 травня.

У ніч проти четверга українська делегація разом із артистами приземлилася в аеропорту міста Ліверпуль. Їх там зустрів лорд-мер Рой Гледден із місцевим хором під гімн України та побажав удачі на конкурсі.

Tvorchi, Євробачення, пісенний конкурс, українська делегація, артисти, пісенний конкурс Fullscreen
Українська делегація прибула до Ліверпуля на Євробачення
Фото: Суспiльне
Tvorchi, Євробачення 2023, пісенний конкурс, українська делегація, артисти, пісенний конкурс Fullscreen
Українська делегація прибула до Ліверпуля на Євробачення
Фото: krim

"Чути гімн України у такий час – зворушливо до сліз", — заявили учасники колективу.

Україна на Євробаченні 2023 — що відомо

Завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra у 2022 році, Україна стала одним із організаторів цьогорічного пісенного конкурсу. Через повномасштабну війну, яку розпочала Російська Федерація, конкурс було прийнято не проводити в Україні, адже це все ще небезпечно. Відбудеться 67-й конкурс у британському місті Ліверпуль.

У четвер, 4 травня, о 17:40 пройде перша репетиція дуету Tvorchi на великій сцені Євробачення. Саме цього дня шанувальники матимуть змогу побачити невеликі фрагменти з виступу, який готувався практично пів року, з моменту перемоги колективу на Національному відборі.

Завдяки минулорічній перемозі, Україні не потрібно проходити випробування у вигляді півфіналів — ми автоматично потрапляємо у великий фінал разом із ще п'ятьма країнами — Німеччиною, Францією, Італією, Іспанією та Великобританією. Представники цих держав також проведуть свої перші репетиції цього дня, а ось півфіналісти репетирують уже практично тиждень.

Шанси TVORCHI на перемогу: що думають букмекери

Фінал Євробачення 2023 року відбудеться в суботу, 13 травня, але всі заходи, присвячені пісенному конкурсу, розпочинаються задовго до цієї дати. Країни-учасниці обирають представників за допомогою закритих та Національних відборів, що тривають до середини березня.

А ось букмекерські ставки відкриваються ще раніше. До кінця лютого Україна посідала перше місце у списку претендентів на перемогу. Після цього нас випередила Швеція зі співачкою Loreen (переможниця Євробачення-2012) та Фінляндія з артистом Käärijä. Таким чином колектив Tvorchi третій у списку претендентів на перемогу з шансом у 5%.

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Як оцінюються шанси України на пісенному конкурсі у Ліверпулі
Фото: Скріншот

Нагадаємо, 26 квітня король Чарльз та королева Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023", а також познайомилися зі своєю представницею Мей Мюллер та ведучими конкурсу.

28 березня Міністр культури та інформаційної політики закликав організаторів не мовчати про війну в Україні зі сцени конкурсу Євробачення у Ліверпулі.