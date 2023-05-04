TVORCHI прибули до Ліверпуля на Євробачення-2023: готуються вперше вийти на сцену (фото)

В аеропорту британського міста, яке цього року приймає Євробачення, українських виконавців разом із делегацією зустрів мер-лорд Рой Гледден, а місцевий хор виконав гімн України.

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Представники України на пісенному конкурсі Євробачення-2023 — дует Tvorchi разом із делегацією прибули до британського Ліверпуля та розпочали підготовку до першої репетиції. Про це повідомив офіційний Telegram-канал "Євробачення Україна" 4 травня.

У ніч проти четверга українська делегація разом із артистами приземлилася в аеропорту міста Ліверпуль. Їх там зустрів лорд-мер Рой Гледден із місцевим хором під гімн України та побажав удачі на конкурсі.

Українська делегація прибула до Ліверпуля на Євробачення Фото: Суспiльне Українська делегація прибула до Ліверпуля на Євробачення Фото: krim

"Чути гімн України у такий час – зворушливо до сліз", — заявили учасники колективу.

Україна на Євробаченні 2023 — що відомо

Завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra у 2022 році, Україна стала одним із організаторів цьогорічного пісенного конкурсу. Через повномасштабну війну, яку розпочала Російська Федерація, конкурс було прийнято не проводити в Україні, адже це все ще небезпечно. Відбудеться 67-й конкурс у британському місті Ліверпуль.

У четвер, 4 травня, о 17:40 пройде перша репетиція дуету Tvorchi на великій сцені Євробачення. Саме цього дня шанувальники матимуть змогу побачити невеликі фрагменти з виступу, який готувався практично пів року, з моменту перемоги колективу на Національному відборі.

Завдяки минулорічній перемозі, Україні не потрібно проходити випробування у вигляді півфіналів — ми автоматично потрапляємо у великий фінал разом із ще п'ятьма країнами — Німеччиною, Францією, Італією, Іспанією та Великобританією. Представники цих держав також проведуть свої перші репетиції цього дня, а ось півфіналісти репетирують уже практично тиждень.

Шанси TVORCHI на перемогу: що думають букмекери

Фінал Євробачення 2023 року відбудеться в суботу, 13 травня, але всі заходи, присвячені пісенному конкурсу, розпочинаються задовго до цієї дати. Країни-учасниці обирають представників за допомогою закритих та Національних відборів, що тривають до середини березня.

А ось букмекерські ставки відкриваються ще раніше. До кінця лютого Україна посідала перше місце у списку претендентів на перемогу. Після цього нас випередила Швеція зі співачкою Loreen (переможниця Євробачення-2012) та Фінляндія з артистом Käärijä. Таким чином колектив Tvorchi третій у списку претендентів на перемогу з шансом у 5%.

Як оцінюються шанси України на пісенному конкурсі у Ліверпулі Фото: Скріншот

Нагадаємо, 26 квітня король Чарльз та королева Камілла відкрили сцену "Євробачення-2023", а також познайомилися зі своєю представницею Мей Мюллер та ведучими конкурсу.

28 березня Міністр культури та інформаційної політики закликав організаторів не мовчати про війну в Україні зі сцени конкурсу Євробачення у Ліверпулі.