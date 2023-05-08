На одном из кадров звезда сцены чуть не упала.

38-летняя американская певица Кэти Перри прокомментировала свои "вирусные" фото с коронации Чарльза ІІІ, на одном из которых она поскользнулась и чуть не упала.

"Не волнуйтесь, друзья, я нашла свое место", — написала возлюбленная Орландо Блума в Twitter.

Кэти Перри

Артистка споткнулась при выходе из Вестминстерского аббатства после церемонии коронации Чарльза III и королевы Камиллы в Лондоне. Поп-звезда была замечена на фотографиях с исторического события, когда она пыталась восстановить равновесие.

Перри, одетая в сиреневый комплект от Вивьен Вествуд с соответствующей шляпой и перчатками, чуть не упала после того, как ее белые туфли на шпильках поскользнулись на мокром бетоне.

Однако Перри избежала инцидента, поскольку смогла восстановить равновесие.

А в Вестминстерском аббатстве ей не повезло. Певица выглядела растерянной, пытаясь найти свое место в начале коронации.

Кэти Перри на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Через день после этого артистка выступила на коронационном концерте в Виндзорском замке.

Кэти Перри на коронационном концерте Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

На Кэти Перри было золотистое платье от Вивьен Вествуд, как и наряд на официальной части коронации.

Кэти Перри на коронационном концерте Чарльза ІІІ

Также Фокус писал о других звездных гостях коронации Чарльза ІІІ.