В розовом брючном костюме: София Ричи посетила выступление своего отца на коронационном концерте

Дочь знаменитого певица Лайонела Ричи выбрала гламурный образ, чтобы посмотреть выступление отца.

24-летняя американская модель София Ричи продемонстрировала яркий костюм, который она надела для концерта в честь коронации короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы. На звездном шоу в Виндзорском замке выступал также отец девушки, 73-летний поп-исполнитель Лайонел Ричи. Соответствующие фото София опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимках Ричи позирует в элегантном розовом костюме из атласной ткани от Destree, который состоял из с укороченного блейзера с пышными рукавами и высоким воротником и соответствующих брюк. Образ модель дополнила черной сумочкой того же бренда и черными остроносыми туфлями. Свои красивые черта лица девушка подчеркнула нежной палитрой макияжа.

Лайонел Ричи выступил перед королем Чарльзом III и королевой Камиллой во время коронационного концерта вчера вечером.

Напомним, 22 апреля в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере состоялась свадьба Софии Ричи и 29-летнего британского музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. А на следующий день в Сети появились первые кадры с невестой в роскошных нарядах от Chanel, которых во время торжества девушка сменила целых три.

Также Фокус писал, Кейт Миддлтон приехала на коронационный концерт в костюме за 106 тысяч гривен.