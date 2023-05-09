Адель наслаждалась свиданием с женихом во время игры NBA (фото)

Адель наслаждалась редким свиданием со своим женихом на Crypto Arena в Лос-Анджелесе.

34-летняя британская певица Адель была замечена сидящей на корте игры "Лейкерс" против "Голден Стэйт Уорриорз" вместе со своим женихом, 41-летним спортивным агентом Ричем Полом. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода артистка с мировым именем выбрала льняной костюм от AEXAE, состоящий из бежевых брюк свободного покроя и оверсайз рубашки. Для контраста с монохромным образом победительница "Грэмми" надела пару черных босоножек на каблуках от Gianvito Rossi. Адель дополнила свой образ золотыми серьгами-кольцами, набором браслетов на каждом запястье, золотыми ожерельями и часами Bulgari.

На фотографиях Адель смеялась и наслаждалась временем со своим возлюбленным.

Рич выбрал повседневный комфортный черный спортивный костюм с зеленым контуром. Он также добавил простую белую футболку под костюм. Он надел пару кроссовок и добавил синие часы на левое запястье, чтобы завершить свой образ.

Напомним, 34-летняя певица рассталась с бизнесменом Саймоном Коннеки в 2019 году. От бывшего союза артистки подрастает сын Анджело, которому Адель посвятила свой последний альбом "30", в котором знаменитость пыталась рассказать ребенку о причинах развода его родителей.

с 2021 года время Адель встречается со спортивным агентом Ричем Полом. И в Сети активно ходят слухи о тайной женитьбе британской звезды.

Также Фокус писал о слухах вокруг тайной женитьбы Адель и Рича Пола.