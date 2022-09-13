Подтверждает слухи о свадьбе. Адель заметили с обручальным кольцом (фото)

Артистка посетила громкую вечеринку Бейонсе.

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34-летняя британская певица Адель снова подогрела слухи о своей тайной женитьбе. Накануне папарацци заметили артистку с обручальным кольцом. Об этом пишет Mirror.

Звезда сцены посетила громкую вечеринку в честь 41-летия певицы Бейонсе. И на нескольких фото местных папарацци на безымянном пальце Адель можно рассмотреть обручальное кольцо.

Поскольку раньше знаменитость замечали неоднократно с помолвочным кольцом, а впоследствии она подогрела слухи о тайной женитьбе, новый выход и обручальное кольцо на безымянном пальце еще больше добавили масла в огонь.

Фанаты артистки подозревают, что она тайно вышла замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола.

[ + – ] Адель заметили с обручальным кольцом

Ранее певица подогрела слухи о тайной женитьбе несколькими снимками в своих соцсетях. Знаменитость выставила, казалось бы, обычную фотографию своей награды. Однако подписчики Адель заметили на столе именную коробочку с надписью "Семья Полов". Некоторые предположили, что это свадебный альбом певицы и ее возлюбленного Рича Пола.

[ + – ] Адель после вечеринки Бейонсе

До спортивного агента звезда сцены была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки, от брака с которым подрастает сын Анджело.

Напомним, Адель спровоцировала волну слухов в Сети, что она тайно вышла замуж за своего бойфренда.

Также Фокус писал о вечеринке Бейонсе в честь ее 41-летия. В частности, среди звездных гостей заметили Меган Фокс и Колсона Бэйкера в традиционных для них эпатажных образах.