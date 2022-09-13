Підтверджує чутки про одруження. Адель помітили з обручкою (фото)

Артистка відвідала гучну вечірку Бейонсе.

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34-річна британська співачка Адель знову підігріла чутки про своє таємне одруження. Напередодні папараці помітили артистку з обручкою. Про це пише Mirror.

Зірка сцени відвідала гучну вечірку в честь 41-річчя співачки Бейонсе. І на кількох фото місцевих папараці на безіменному пальці Адель можна роздивитися обручку.

Оскільки раніше знаменитість помічали неодноразово із заручальною каблучкою, а згодом вона підігріла чутки про таємне одруження, новий вихід та обручка на безіменному пальці ще більше додала масла у вогонь.

Фанати артистки підозрюють, що вона таємно вийшла заміж за свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола.

[ + – ] Адель помітили з обручкою

Раніше співачка підігріла чутки про таємне одруження кількома знімками у своїх соцмережах. Знаменитість виставила, здавалось би, звичайне фото своєї нагороди. Проте підписники Адель помітили на столі іменну коробочку з написом "Родина Полів". Дехто припустив, що це весільний альбом співачки та її коханого Річа Пола.

[ + – ] Адель після вечірки Бейонсе

До спортивного агента зірка сцени була одружена з бізнесменом Саймоном Конекі, від шлюбу з яким підростає син Анджело.

Нагадаємо, Адель спровокувала хвилю чуток у мережі, що вона таємно вийшла заміж за свого бойфренда.

Також Фокус писав про вечірку Бейонсе на честь її 41-річчя. Зокрема серед зіркових гостей помітили Меган Фокс та Колсона Бейкера в традиційних для них епатажних образах.