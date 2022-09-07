У мережі підозрюють, що Адель таємно вийшла заміж (фото)

Артистка підігріла чутки про свій новий сімейний статус.

У мережі почали активно ширитися домисли, нібито британська співачка Адель таємно вийшла заміж за свого бойфренда, спортивного агента Річа Пола. Про це пише Page Six.

Причиною чуток стали нові фото лауреатки "Еммі" з омріяною статуеткою. На одному зі знімків підписники співачки у соцмережі помітили іменну гру Rummikub з ярликом The Paul’s (Родина Полів) на зовнішній стороні.

Фанати артистки одразу засипали її привітаннями та запитаннями.

"Родина Полів?? Моя дівчинка вийшла заміж??", "Адель, як завжди, тримає інтригу", "Вітаю", — пишуть фоловери британської знаменитості.

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Тим не менше, сама співачка та її наречений офіційно не коментувати свій новий ймовірний сімейний статус.

34-річна Адель та 40-річний спортивний агент активно готувалися до весілля, оскільки зірку сцени неодноразово помічали з розкішною каблучкою з діамантом. А самі закохані часто з'являлися разом на публіці, зокрема наречений артистки супроводжував її на інтерв'ю знаменитій журналістці Опрі Вінфрі.

[ + – ] Адель підігріла чутки про новий сімейний статус

У 2019 знаменитість розлучилася з бізнесменом Саймоном Конекі після семи років стосунків. Від їхнього союзу підростає 9-річний син Анджело.

Нагадаємо, Адель отримала свою першу статуетку "Еммі".

Також Фокус писав про цікавий казус на концерті співачки влітку 2022: на її виступ прийшли колишній та теперішній кохані.